En redes sociales se ha compartido el video del momento exacto en el que un camión de carga, tipo volteo, cayó en un socavón, lo que hizo que se llevara a una camioneta tripulada en calles de la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

El punto del accidente fue en la intersección de las calles 5 de Febrero y Alfredo Chavero en el que parte de la cabina del camión de carga quedó recargada sobre el cofre de la camioneta roja.

El camión de carga y la camioneta roja circulaban lento y al pasar por el asfalto este se abrió, lo que hizo que el volteo cayera sobre su costado izquierdo.

El asfalto cedió sin previo aviso.

La tarde del martes, un tráiler cargado con varias toneladas de grava avanzaba por la intersección de Alfredo Chavero y 5 de Febrero, en la Colonia Obrera, cuando el pavimento bajo sus llantas traseras se hundió repentinamente. El socavón, de… pic.twitter.com/MiWWDq4z5l — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) August 21, 2025

En esos momentos iba pasando a su lado una camioneta de color rojo y caja blanca sobre la que cayó. La camioneta llevaba tres tripulantes por lo que tuvieron que ser rescatados sin lesiones.

El conductor del camión tampoco resultó lesionado al quedar recargado sobre su costado izquierdo.

El video muestra que el camión de carga que transportaba graba iba transitando lento y fueron sus llantas traseras a las que cayeron al socavón cuando este se abrió.

Este socavón se abrió a pesar de que se han reportado que recientemente se hicieron trabajos de renovación de la mencionada calle en cuanto a drenaje y reencarpetamiento.

La Secretaría Integral del Agua dijo que lo que sucedió fue el rompimiento de las lozas de la tapa del caja de colector de Alfredo Chavero, por el peso del camión.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran las mencionadas losas rotas.

Dicen vecinos que apenas mes y medio habían tapado baches y hundimientos en 5 de febrero y Alfredo Chavero de la Colonia Obrera @AlcCuauhtemocMx



Hoy cayó un camión de volteo en un socavón y volcó sobre una camioneta que circulaba al lado. Afortunadamente no hay personas… pic.twitter.com/hXpvAdFyfW — Luis Carlos (@luiscarloshdv) August 21, 2025

Además de los servicios de emergencia para atender el hecho en cuanto ocurrió, también trabajaran los responsables de hacer revisiones hidráulicas y del sistema de drenaje para revisar si hay filtraciones subterráneas.

Vecinos de la zona reportaron que antes del reencarpetamiento de la calle sucedieron accidentes de este tipo.

La #SEGIAGUA informa📢 que el incidente registrado en las calles 5 de Febrero y Alfredo Chavero de la colonia Obrera, en la alcaldía @AlcCuauhtemocMx se debió a la ruptura de las losas de la tapa en el cajón reto del colector Alfredo Chavero, ocasionada por el peso de un vehículo… pic.twitter.com/xvG1udKkL8 — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) August 21, 2025

En la camioneta roja con blanco se transportaban tres personas, uno de ellos menor de edad, a quien posteriormente se le vio comiendo un bolillo, “para el susto”.

Los hechos ocurrieron el 20 de agosto pero el video de cámaras de seguridad del momento en el que se abre el socavón empezó a circular un día después.