Un socavón en Calzada de los Misterios en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) visto como ‘bache’ del tamaño de un auto provoca caos vial en la Ciudad de México (CDMX).

La madrugada de este miércoles 20 de agosto se reportó en medios un socavón del tamaño de un auto sobre la Calzada de los Misterios en CDMX, el cuál ya se atiende por parte de autoridades locales.

Pero este socavón no es el único que afecta la circulación en CDMX; te contamos dónde más ocurre este fenómeno y cómo reportar uno.

Socavón en Calzada de los Misterios; ‘Bache’ del tamaño de un auto provoca caos vial en la zona; automovilistas tienen que usar carril confinado del Metrobús

El socavón reportado en Calzada de los Misterios se encuentra ubicado exactamente en el tramo entre Garrido y Ricarte, colonia Tepeyac Insurgentes, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De este reportan que posiblemente se formó por una fuga de agua el cuál permitió que se hiciera esta socavón del tamaño de un auto sobre la Calzada de los Misterios.

A consecuencia de este socavón del tamaño de un auto sobre la Calzada de los Misterios hay caos vial por la zona debido a que automovilistas ven una reducción de carriles considerable.

Como parte de esta reducción los conductores tienen que invadir el carril confinado del Metrobús de la Línea 7 que va hacia Reforma y Campo Marte.

En tanto personal de la alcaldía ha generado un cerco en la zona y comenzará a trabajar para repararlo a lo largo del día, mientras que el caos vial permanece.

Tome precauciones: se forma un enorme socavón en Calzada de los Misterios, en el tramo entre Garrido y Ricarte, colonia Tepeyac Insurgentes, en la alcaldía Gustavo A. Madero; debido a esta situación, los vehículos tienen que invadir el carril confinado del Metrobús.



Sigue la… pic.twitter.com/kYtikg5TMD — NMás (@nmas) August 20, 2025

CDMX: trabajan con programa de bacheo nocturno en Calzada Ignacio Zaragoza e Iztacalco

Las autoridades de la CDMX han puesto en marcha el programa de bacheo nocturno, el que arrancó con las labores de retirar un bache en Eje 3 Oriente, a unos pasos de la estación de la Línea 5 del Metrobús, Canal de Apatlaco.

Además reportan otro socavón sobre la Calzada Ignacio Zaragoza al poniente y Agua Caliente, colonia Agua Caliente en la alcaldía Iztacalco, del que autoridades locales también trabajan para taparlo e igual causa congestionamiento vial.

⚠️Servicios de emergen trabajan por socavón sobre carriles laterales Calzada Ignacio Zaragoza al poniente y Agua Caliente, colonia Agua Caliente, @IztacalcoAl.



🔀Alternativa vial: Eje 3 Sur (Ferrocarril de Río Frío).#911CDMX #C5ConConfianza #C5OjosDeLaCDMX #MovilidadCDMX pic.twitter.com/rysp1Bd73C — C5 CDMX (@C5_CDMX) August 20, 2025

¿Cómo reportar un bache en la CDMX?

Para reportar un bache en la CDMX se tiene que contactar directamente a Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México al teléfono *0311.

Además de contactarlo a través de las redes sociales de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX como: