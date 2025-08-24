Tras la apertura de un socavón de más de 14 metros de largo sobre la Calzada Zaragoza en la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, Jefa de Gobierno capitalina lo atiende con una obra exprés.

A través de sus redes sociales Clara Brugada anunció de qué manera el Gobierno de la CDMX está atendiendo esta emergencia y cómo está trabajando rápidamente para atender el socavón.

Con un video Clara Brugada mostró su compromiso para poder tapar este mega socavón sobre Calzada Zaragoza.

Clara Brugada atiende mega socavón de calzada Zaragoza con obra exprés

Acompañada de José Mario Esparza Hernández, secretario de Gestión Integral del Agua, y la empresa que se está haciendo cargo de atender este mega socavón de la Calzada Zaragoza, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, muestra los primeros avances de la obra exprés.

De acuerdo con este reporte, el mega socavón de la Calzada Zaragoza se abrió hasta 14 metros de largo y 5 metros de profundidad por las lluvias.

Pero por los trabajos de esta obra exprés han decidido implementar hasta 8 tubos de metro y medio que entren en donde se originó el socavón para que funcionen como un colector de drenaje, además de recuperar la carpeta asfáltica del que se cambiará el material del suelo lo que dejará un trabajo de obra de 20 metros.

La Jefa de Gobierno de la CDMX insistió en que está obra se haga muy rápido debido a que se encuentra en la avenida donde circulan cientos de automovilistas y transporte de carga pesado diariamente, además de garantizar de que se haga de manera correcta.

“Nosotros queremos que sea muy rápido porque esta avenida es de las más importantes y sabemos pues todos los problemas de tránsito que esto genera, pero estamos aquí garantizando que las obras se hagan bien cómo debe de ser y evitar estos socavones” Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX

Estoy en el socavón de Zaragoza con el secretario de @SEGIAGUA, Mario Esparza. Atender esta situación ha representado un gran esfuerzo, pero trabajamos con responsabilidad para garantizar la seguridad de toda la ciudad.



#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/gwojzqEocu — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 24, 2025

Por su parte el secretario de Gestión Integral del Agua aseguró que se están trabajando a “marchas forzadas” y las “24 horas” del día.

Con ello, Clara Brugada aseguró que para el próximo domingo el Gobierno de la CDMX abrirá nuevamente la circulación por completo de la Calzada Zaragoza.

¿Cómo reportar un bache o socavón en la CDMX?

Para reportar un bache en la CDMX se tiene que contactar directamente a Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México al teléfono *0311.

Además de contactarlo a través de las redes sociales de la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX como: