La alcaldía Coyoacán y el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) realizaron la jornada “El Tribunal en tu Alcaldía”, con el propósito de acercar servicios de orientación legal gratuita a la población y brindar información sobre los recursos disponibles para defender sus derechos.

La actividad se llevó a cabo en el Jardín Hidalgo, en el Centro Histórico de Coyoacán, donde abogados especializados instalaron mesas informativas para orientar a las personas sobre trámites, inconformidades y procedimientos relacionados con la actuación de servidores públicos.

Coyoacán acerca asesoría jurídica gratuita con la jornada El Tribunal en tu Alcaldía (Cortesía)

Coyoacán acerca asesoría jurídica gratuita en el Jardín Hidalgo

En representación del alcalde Giovani Gutiérrez, Roberto Sánchez Lazo, director general de Jurídico y Gobierno, participó en la jornada junto con el presidente del TJACDMX, Andrés Aguilera Martínez.

Sánchez Lazo destacó que acercar la orientación legal gratuita permite a la ciudadanía conocer sus derechos, identificar las instituciones a las que puede acudir y contar con herramientas para defenderse ante situaciones que considere injustificadas.

También señaló que las personas servidoras públicas tienen la responsabilidad de escuchar, orientar y actuar conforme a la legalidad. Añadió que este tipo de actividades fortalece la colaboración institucional, con respeto a las atribuciones de cada dependencia.

Por su parte, Andrés Aguilera Martínez explicó que la justicia administrativa contribuye a mantener un equilibrio entre las decisiones de las autoridades y los derechos de las personas. En ese sentido, señaló que acercar el Tribunal a las alcaldías ayuda a fortalecer el Estado de Derecho y facilita que la población conozca las vías para presentar inconformidades.

El magistrado presidente indicó que los actos de autoridad pueden tener consecuencias en el patrimonio, la vivienda, la actividad económica y la vida cotidiana de las personas. Por ello, sostuvo que el Tribunal busca ser una institución accesible para quienes necesitan orientación, incluso si no cuentan con conocimientos especializados en materia jurídica.

Coyoacán acerca asesoría jurídica gratuita con la jornada El Tribunal en tu Alcaldía (Cortesía)

TJACDMX orienta sobre multas, predial, agua y clausuras

Durante la jornada “El Tribunal en tu Alcaldía”, abogados especializados ofrecieron asesoría gratuita sobre asuntos de competencia del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

Entre los temas abordados se encontraron:

Clausuras y suspensiones de actividades en comercios y negocios.

Impugnación de créditos fiscales.

Cobros presuntamente injustificados del impuesto predial y del suministro de agua.

Inconformidades relacionadas con multas de tránsito.

Controversias sobre licencias de construcción y uso de suelo.

Posibles abusos de autoridad.

La orientación buscó informar a la población sobre los recursos disponibles para revisar actuaciones administrativas y, cuando corresponda, presentar quejas o impugnaciones.

En el encuentro participaron las magistradas María Luisa Gómez Martín, Ofelia Paola Herrera Beltrán y Ruth Silva Mondragón, así como los magistrados Francisco Javier Barba Lozano, Luis César Olvera Bautista, Raúl Rosales Rodríguez y Jesús Anlén Alemán, además de servidores públicos de la alcaldía.