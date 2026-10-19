Kylie Jenner se convirtió en una de las protagonistas del desfile de Victoria’s Secret 2026 al portar el exclusivo Fantasy Bra, la pieza más emblemática y costosa de la firma.

El sujetador, valorado en 50 millones de dólares y elaborado con miles de diamantes, desató una ola de reacciones entre seguidores de Victoria’s Secret y la industria de la moda.

Mientras algunos celebraron la elección de la empresaria y celebridad como figura central del evento, otros cuestionaron la decisión al considerar que el principal reconocimiento de Victoria’s Secret debía recaer en una de las modelos habituales de la pasarela.

Kylie Jenner luce el Fantasy Bra más caro de la historia de Victoria’s Secret

Kylie Jenner usó el icónico Fantasy Bra de Victoria’s Secret durante el desfile de modas que tuvo lugar el domingo 18 de octubre 2026 en Sony Pictures Studios en Culver City, California.

La socialité y empresaria se convirtió en un ángel brillante al llevar un sujetador de fantasía diseñado por Jacob Arabo, valorado en 50 millones de dólares, accesorio considerado el más caro en la historia de Victoria Secret’s.

Su diseño incorpora 4.410 diamantes naturales, entre ellos un diamante central amarillo de 75,54 quilates, valorado en 22 millones de dólares.

Pesa poco menos de cuatro libras (aproximadamente 1,8 kilogramos) y su elaboración requirió más de mil horas de trabajo por parte de 15 artesanos.

Kylie Jenner usa el Fantasy Bra de Victoria Secret's (@kyliejenner / Instagram)

Victoria’s Secret recibe críticas por elegir a Kylie Jenner para lucir el Fantasy Bra

Mientras que Kylie Jenner, de 29 años, se anotó un logro más, personas se dijeron asqueadas por la decisión de Victoria’s Secret, firma que, aseguran, debió elegir a una de sus modelos ya que el Fantasy Bra “está diseñado exclusivamente para embajadoras”.

Dan por hecho que la “merecedora” de lucir el sujetador de fantasía este año, se encontraba entre:

Anok Yai, de 28 años. Behati Prinsloo, de 38 años. Doutzen Kroes, de 41 años. Gigi Hadid, de 31 años.

No obstante, los críticos se encuentran en un error. Aunque originalmente Victoria’s Secret exigía nombra a uno de sus “ángeles” para lucir el Fantasy Bra, tras una pausa de 8 años, tiempo en que desapareció la prenda de las pasarelas, las reglas cambiaron.

El Fantasy Bra puede ser utilizado por la modelo o celebridad elegida exclusivamente por la marca. La directiva explica que ahora buscan figuras que “trasciendan la moda” y posean un enorme impacto en la cultura pop y las redes sociales.

Ejecutivo de Victoria’s Secret explica por qué eligieron a Kylie Jenner para usar el Fantasy Bra

Adam Selman, director creativo de Victoria’s Secret, explicó a Vogue, que la presencia de Kylie Jenner se extiende más allá de la moda, más allá de la cultura, más allá de la televisión y más allá de una cosa singular, al igual que la marca.