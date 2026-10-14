El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar encabezó la entrega de los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de la Escuela Secundaria Diurna No. 229 Ludmila Yivkova, ubicada en la colonia Pedregal de Carrasco. Con esta intervención, suman cerca de 60 planteles educativos atendidos durante los cinco años de su administración.

Las obras incluyeron la instalación de nuevas luminarias, reparación de filtraciones, renovación de ventanas y puertas, mantenimiento de sanitarios, pintura y adecuaciones en los accesos, con el propósito de mejorar las condiciones de los espacios donde estudian niñas, niños y jóvenes de la demarcación.

Durante el acto, ante estudiantes, docentes y madres y padres de familia, el alcalde señaló que su administración busca ofrecer mejores espacios educativos y contribuir al desarrollo de las próximas generaciones. También destacó que los trabajos se realizan durante los periodos vacacionales para evitar interrupciones en el ciclo escolar.

Giovani Gutiérrez entrega obras de rehabilitación en la Secundaria 229 de Coyoacán

Acompañado por la directora del plantel, Edith Auza Real, y representantes de la asociación de madres y padres de familia, Giovani Gutiérrez destacó la importancia de invertir en la infraestructura educativa para mejorar las condiciones de aprendizaje.

El alcalde también señaló que su administración destina recursos a deportivos, gimnasios, albercas, calles y alumbrado público, como parte de las acciones dirigidas a mejorar los espacios de convivencia y los servicios para las familias de Coyoacán.

Por su parte, Martha Amalia Elguea Viniegra, directora general de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, detalló que los trabajos incluyeron la colocación de puertas nuevas en las aulas, la instalación de luminarias LED y la reparación de filtraciones en dos edificios, mediante la impermeabilización de casi mil metros cuadrados de techos.

También se renovaron ventanas y vidrios, se sustituyeron barandales dañados y se pintaron muros y techos. En las áreas exteriores se reemplazaron tramos de malla ciclónica, se construyeron cuatro rampas de acceso y se dio mantenimiento a la barda perimetral.

Coyoacán rehabilita casi 60 escuelas durante el gobierno de Giovani Gutiérrez (Cortesía)

Coyoacán mejora la infraestructura y accesibilidad de la Secundaria 229 Ludmila Yivkova

Como parte de la rehabilitación, los sanitarios recibieron mejoras que incluyeron la renovación de pisos, recubrimientos de paredes y divisiones. Además, se instalaron inodoros, lavabos, llaves y espejos nuevos.

Con esta entrega, la alcaldía suma cerca de 60 planteles de preescolar, primaria y secundaria intervenidos durante la administración de Giovani Gutiérrez, con trabajos enfocados en mejorar la infraestructura de los espacios educativos.

Al finalizar el acto, la directora Edith Auza Real agradeció el apoyo de la alcaldía y señaló que, en los 45 años de historia de la escuela, no se había realizado una intervención de esta magnitud. Asimismo, expresó el compromiso de la comunidad escolar para cuidar y conservar las mejoras realizadas.