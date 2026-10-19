Se encuentra complicada la circulación en la autopista México-Puebla, a la altura kilómetro 46, donde se registró un choque múltiple la tarde de este lunes 19 de octubre.

Un tráiler que transportaba material de construcción, particularmente cemento, se volcó afectando ambos sentidos de la circulación.

Hasta el momento se desconoce el motivo de la volcadura; testigos reportan que el conductor perdió el control, sin embargo, no se descartan fallas mecánicas.

Paralelamente, una camioneta y un automóvil sedan se impactaron entre sí y contra el muro de concreto a unos metros del vehículo de gran tamaño, lo que sugiera que ambos conductores querían evitar estrellarte contra el tractocamión.

En redes sociales han comenzado a circular videos del choque múltiple que ha generado una considerable carga vehicular a 3 kilómetros de la caseta San Marcos.

🚨 Atención conductores: Cierre parcial en #AutMéxicoPuebla km 46 (antes de caseta San Marcos). Choque múltiple reduce carriles en ambos sentidos. Tráfico lento en la zona. ¡Extreme precauciones! @CAPUFE 📹 #elpopularmx https://t.co/kna2YphNho — EfectoComunicacion (@EfectoComunica2) October 19, 2026

Choque múltiple provoca una intensa movilización de los servicios de emergencia

Automovilistas que transitaban por la zona reportaron el suceso al 911 por lo que en minutos arribaron ambulancias y paramédicos.

Hasta el momento se desconoce el número de personas heridas; no obstante, en redes sociales se habla de al menos dos personas muertas y 14 más lesionadas, quienes están siendo atendidas y evaluadas para una posible hospitalización.

También se rumora que una de las personas involucradas en el accidente automovilístico sufrió una crisis nerviosa.

Personal de Caminos y Puentes Federales también se encuentra en el lugar de los hechos. Por varios minutos ambos carriles permanecieron cerrados.

Choque múltiple en la carretera México-Puebla, kilometro 46 (@RedTraficoTReal)

Tas evaluar los daños a la infraestructura y con la intención de restablecer la circulación lo más pronto posible hacia dirección Puebla y hacia la Ciudad de México, se inició el retiro del material de construcción regado y se liberó un carril en ambos lados.

La circulación poco a poco se normaliza. Para agilizar el proceso se a los automovilistas a no detenerse frente y respetar las indicaciones viales.