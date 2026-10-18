La alcaldía Coyoacán realizó un operativo en tres locales ubicados en las inmediaciones de Ciudad Universitaria (C.U.), donde decenas de jóvenes, incluidos presuntos menores de edad, fueron desalojados de fiestas que operaban sin exhibir los permisos o autorizaciones correspondientes.

El operativo se llevó a cabo el viernes por la tarde en la calle Cerro del Agua, entre Eje 10 y la calle de Filosofía y Letras, con la participación de personal de Escudo Coyoacán y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. Las personas se retiraron por su propia voluntad y no se reportaron detenciones.

Coyoacán atiende denuncias vecinales por fiestas clandestinas cerca de la UNAM

De acuerdo con la alcaldía, habitantes de la zona habían denunciado que en estos establecimientos se reunían cientos de jóvenes, aparentemente estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para realizar fiestas en las que presuntamente se vendía y consumía alcohol. También señalaron la posible presencia de menores de edad.

Ante las quejas, personal de la demarcación y elementos de la SSC acudieron a los inmuebles para revisar la documentación y determinar si contaban con los requisitos necesarios para operar como establecimientos mercantiles.

Al no exhibirse los permisos correspondientes, se solicitó a los asistentes que abandonaran los lugares por su propia voluntad, con el objetivo de evitar situaciones que pusieran en riesgo su integridad.

Coyoacán retira a jóvenes de fiestas clandestinas en Cerro del Agua (Cortesía )

Operativo en Coyoacán concluye sin detenciones

Elementos de Escudo Coyoacán y de la SSC supervisaron la salida de las personas para mantener el orden. Aunque algunas de ellas profirieron agresiones verbales contra los agentes, no se registraron incidentes ni detenciones, informó la alcaldía.

Durante el operativo también se observó a personas que portaban mochilas y que, por su apariencia, parecían estudiantes, así como a otras cuya edad no correspondía con el perfil estudiantil, según la descripción de las autoridades.

La alcaldía señaló que continuará con la revisión aleatoria y permanente de establecimientos donde se realicen este tipo de actividades. Asimismo, informó que se dio vista a las autoridades correspondientes para los procedimientos legales que resulten aplicables.

El operativo se suma a otras intervenciones realizadas anteriormente en la zona para cerrar espacios donde se organizaban reuniones similares.