La Orquesta Filarmónica de Coyoacán ofreció un concierto gratuito en el Deportivo Mujica, en Los Culhuacanes, donde cientos de familias disfrutaron de música clásica, piezas mexicanas y danzones. La presentación forma parte de una iniciativa para acercar las actividades culturales a distintas colonias de la demarcación.

El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar destacó que la cultura es una de las principales características de Coyoacán y señaló que su gobierno busca llevar estas expresiones artísticas a más espacios públicos, para que niñas, niños y personas adultas puedan disfrutar de ellas sin costo.

Giovani Gutiérrez impulsa conciertos gratuitos en las colonias de Coyoacán

Acompañado por su esposa, Rosy Romero; la directora general de Cultura, Hilda Trujillo; la directora general de Seguridad Ciudadana, Aurora Montserrat Cruz Ramírez, y el concejal Antonio Alcántara, el alcalde presenció la presentación de la orquesta en la zona oriente de Coyoacán, cerca de los límites con Iztapalapa.

El proyecto para llevar a la agrupación a distintos puntos de la alcaldía comenzó hace cinco años, con el apoyo de Hilda Trujillo y del director de orquesta Rodrigo Elorduy. De acuerdo con la información de la demarcación, Coyoacán cuenta con una Orquesta Filarmónica integrada por 64 músicos, que se ha presentado en colonias, pueblos y barrios para acercar la música a las familias.

Entre los lugares donde ha llevado su repertorio se encuentran Pedregal de Santa Úrsula, Pedregal de Santo Domingo, Ajusco, Los Culhuacanes y la Alameda del Sur.

Durante el concierto en el Deportivo Mujica, el público escuchó piezas como Danzón número 2, Huapango de Moncayo, Danzón Rigolettito y Suite de Mambos. La presentación también invitó a las y los asistentes a bailar al ritmo de la música.

Giovani Gutiérrez acerca conciertos gratuitos a colonias de Coyoacán (Cortesía )

Coyoacán apuesta por la cultura y la recuperación de espacios públicos

Giovani Gutiérrez señaló que la cultura y la música forman parte de la identidad de la demarcación, que durante décadas ha sido referente para artistas, escritores, poetas, dramaturgos y músicos.

El alcalde también relacionó esta identidad cultural con las acciones de su administración en materia de deporte, mantenimiento urbano y atención social, entre ellas la rehabilitación de calles, el mejoramiento de unidades habitacionales, la atención a mercados y escuelas, así como los servicios dirigidos a las mujeres.

La estrategia de llevar conciertos a diferentes puntos de Coyoacán busca ampliar el acceso a las actividades artísticas y generar espacios de convivencia para las familias. El gobierno de la alcaldía calificó como un éxito la presentación realizada en Los Culhuacanes.