Ya está todo listo para el concierto de Def Leppard en Palacio de los Deportes. Te compartimos setlist y telonero del 19 de octubre.

La banda de hard rock y heavy metal, Def Leppard, visitará la Ciudad de México para dar un show inolvidable a todos sus fanáticos.

Setlist del concierto de Def Leppard en Palacio de los Deportes

Este sería el setlist del concierto de Def Leppard en Palacio de los Deportes del lunes 19 de octubre:

Rejoice

Animal

Let’s Get Rocked

Personal Jesus

Bringin’ On the Heartbreak

Switch 625

Just Like ’73

Rocket

Rock On

White Lightning

Slang

Promises

Armageddon It

Love Bites

Rock of Ages

Photograph

When Love and Hate Collide

Hysteria

Pour Some Sugar on Me

Def Leppard (Def Leppard / Facebook)

A lo largo de su show en vivo, Def Leppard interpretará sus grandes éxitos, covers y hits más recientes.

Telonero del concierto de Def Leppard en Palacio de los Deportes

La banda invitada al concierto de Def Leppard en Palacio de los Deportes será Extreme.

Se trata de una agrupación de rock estadounidense que se ganó la popularidad a finales de los años 80 y principios de los 90.

El concierto de Def Leppard en Palacio de los Deportes es la segunda de tres presentaciones que la banda preparó en México. Posteriormente, visitarán Guadalajara el miércoles 21 de octubre.