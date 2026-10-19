Versiones que circulan en internet señalan que Kim Jong-Un, líder supremo de Corea del Norte, permanece en coma tras sufrir una severa hemorragia cerebral.

De acuerdo con el tabloide The Sun, se encontraría internado en el Hospital Peking Union Medical College, en espera de que mejore su salud.

No obstante, hasta el momento no existe un comunicado oficial ni información verificable sobre tal suceso.

¿Qué se sabe sobre la salud de Kim Jong-Un?

Kim Jong-Un, de 42 años, fue visto por última vez el 11 de octubre de 2026, día en que recorrió un museo de defensa, en un lugar no revelado, de Pionyang.

Desde aquella vez no ha aparecido en un evento público, lo que alimenta los rumores alrededor de su salud.

Ante esto ha resurgido la evaluación médica más reciente del mandatario.

Kim Jong-un, líder de Corea del Norte (JORGE SILVA / POOL JORGE SILVA / POOL / EFE)

A finales de septiembre, el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur (NIS) informó al Parlamento que Jong-Un pesa alrededor de 140 kilos, por lo que al presentar obesidad extrema tiene un alto riesgo cardiovascular.

Aunado a esto, su salud se ve afectada por su tabaquismo.

En respuesta, el Parlamento argumentó que el político realizaba actividades físicas sin dificultad, como subir escaleras durante una inspección militar.

Por otra parte, no es la primera vez que “enferman” e incluso “matan” a Kim Jong-Un.

La primera vez fue en 2020, debido a que el líder no se dejó ver en público por varias semanas.

Con este antecedente, se está solicitando al régimen que publique pruebas del bienestar de Jong-Un.

De ser cierto que este se encuentra en coma, expertos creen que su hermana menor, Kim Yo-jong, tomaría las riendas del reino ermitaño hasta que la hija de Jong-Un, Kim Ju-ae -de 13 años- tenga la edad suficiente para liderar el régimen.