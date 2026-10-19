Adrián de la Garza planteó la construcción de una amplia alianza política y ciudadana en Nuevo León de cara a las elecciones 2027, con el objetivo de impulsar un proyecto que, a su juicio, permita recuperar el rumbo del estado.

“Hay que hacer una gran coalición, una gran alianza, los ciudadanos de Nuevo León y los partidos que se quieran unir”. Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey

Aunque evitó confirmar a Joaquín López-Dóriga una eventual candidatura a la gubernatura, el alcalde de Monterrey destacó la importancia de sumar a distintas fuerzas políticas y perfiles ciudadanos.

Asimismo, cuestionó la gestión de Samuel García y aseguró que la experiencia de gobierno de coalición implementada en Monterrey podría servir como referente para el futuro.

Adrián de la Garza apuesta por una alianza amplia en Nuevo León para el 2027 (Cuartoscuro / Gabriela Pérez Montiel)

Adrián de la Garza plantea unir fuerzas políticas para un cambio en Nuevo León rumbo a 2027

Al ser cuestionado sobre si buscará la gubernatura de Nuevo León en elecciones 2027, Adrián de la Garza expresó su interés en encabezar un proyecto que permita recuperar el rumbo y el orden en el estado.

Pese a que no confirmó formalmente su candidatura, Adrián de la Garza adelantó que es necesario construir una alianza amplia en el estado de Nuevo León para ganar los comicios en 2027.

El alcalde de Monterrey cuestionó la administración de Samuel García, de Movimiento Ciudadano, al señalar presuntos problemas de corrupción, infraestructura deteriorada y obras inconclusas.

De la Garza señaló que Nuevo León necesita un gobierno que ofrezca dirección, orden y seriedad, a diferencia del de Samuel García, además de atender las principales demandas de la población.

Adrián de la Garza explicó que su actual administración municipal funciona como un gobierno de coalición, con participación de ciudadanos y funcionarios de distintos partidos, incluidos integrantes del PRI y del PAN.

A su juicio, esta experiencia podría servir como referencia para construir un proyecto social más amplio en Nuevo León de cara al próximo proceso electoral.