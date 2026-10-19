La presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz, aclaró que en ningún momento fue detenida ni existe algún procedimiento legal en su contra, luego de la diligencia realizada durante la madrugada de este lunes en el inmueble que habita en calidad de arrendataria.

La alcaldesa precisó que la vivienda no es de su propiedad, sino que la renta es através de una agencia inmobiliaria, y que sostiene no conocer al o los propietarios del inmueble.

La presidenta municipal, Blanca Merari explicó que de acuerdo con la información de la que tuvo conocimiento, la diligencia realizada por autoridades federales estaría relacionada presuntamente con una investigación sobre el propietario del inmueble. Una vez concluidas las actuaciones, en el lugar, el personal de la institución se retiró del lugar, precisó.

Quiero expresar que en ningún momento fui detenida ni existe algún procedimiento en mi contra. Mis hijas y mi familia nos encontramos bien, por lo que continuaré atendiendo los asuntos del municipio de Puerto Morelo. Blanca Merari, presidenta Municipal

Blanca Merari continuará con su agenda en Puerto Morelos

La presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu reiteró que la contratación de la vivienda se realizó mediante una inmobiliaria y que no tiene relación personal con los propietarios, de quienes señaló desconocer su identidad.

La presidenta municipal reiteró su compromiso de continuar muy entusiasmada al frente de las actividades de la administración pública municipal e invitó a las y los portomorelenses a participar en el Festival Parrillero y en las primeras actividades relacionadas con el Janal Pixán.