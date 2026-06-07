La alcaldía Coyoacán, encabezada por Giovani Gutiérrez, iniciará este lunes 8 de junio los trabajos de rehabilitación y recuperación del lago del Parque Ecológico Huayamilpas, como parte de una estrategia integral para rescatar este espacio público y preservar su ecosistema.

En estas acciones participan la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y, por parte del Gobierno de la Ciudad de México.

Además de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Brigada de Vigilancia Animal.

Inicia la tercera etapa de rehabilitación del Parque Ecológico Huayamilpas Coyoacán

Giovani Gutiérrez explicó que el lunes 8 de junio comenzarán formalmente los trabajos correspondientes a la tercera etapa de rehabilitación del Parque Ecológico Huayamilpas, luego de que las dos primeras fases permitieran intervenir canchas deportivas, juegos infantiles, baños, áreas comunes, luminarias, canchas de fútbol y espacios para patinaje.

El alcalde señaló que esta nueva etapa contempla la atención de aspectos ambientales, biológicos y técnicos, así como el manejo adecuado de flora y fauna. Además, destacó que se contará con la participación de vecinos y especialistas para fortalecer las labores de recuperación.

Asimismo, indicó que se solicitó la colaboración de ambientalistas, biólogos, técnicos y personal especializado para integrar un grupo multidisciplinario junto con autoridades federales y capitalinas, cuyos primeros resultados ya se reflejan en el rescate y resguardo de los patos que habitaban el lago.

Lago Huayamilpas: Coyoacán y autoridades federales rescatan patos y preparan recuperación (Cortesía)

Operativo conjunto logra el rescate de 17 patos en Coyoacán

Durante esta semana, personal de la PROFEPA, PAOT, SEGIAGUA, la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC, así como trabajadores de la Dirección de Desarrollo Social y Fomento Económico y de la Dirección General de Servicios Urbanos de la alcaldía, participaron en un operativo que permitió rescatar a 17 patos del lago Huayamilpas.

Los ejemplares fueron capturados bajo protocolos de protección animal, revisados por especialistas, diagnosticados y trasladados a un albergue de la Brigada de Vigilancia Animal, donde recibirán atención veterinaria y permanecerán bajo resguardo temporal.

Como parte de la rehabilitación del lago, este lunes también comenzarán los trabajos para retirar la lentejilla o nata verde, conocida como chichicastle, que se ha acumulado sobre el cuerpo de agua. Estas labores contarán con el apoyo de la Secretaría de Marina.

Posteriormente, las autoridades realizarán una evaluación técnica para determinar la viabilidad de drenar la laguna y efectuar estudios de mecánica de suelos que permitan definir las siguientes acciones para la recuperación integral del lago Huayamilpas.