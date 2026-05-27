José Giovanni Gutiérrez Aguilar, alcalde de Coyoacán, reportó el avance en el censo de vehículos que podrán circular alrededor del Estadio Banorte durante los partidos del Mundial 2026.

En entrevista con López-Dóriga, el alcalde detalló que el censo de vehículos se realizó con el fin de entregar tarjetones digitales que acrediten a los vecinos para circular en la zona de Coyoacán.

Alcalde de Coyoacán reporta avance del censo de vehículos para circular durante el Mundial 2026

El alcalde de Coyoacán informó que ya se ha finalizado con el censo de vehículos de los vecinos alrededor del Estadio Banorte y se logró hacer el registro de cerca de 13 mil 800, entre autos y motocicletas.

Censo vehicular en Coyoacán: cómo obtener el código QR para el Mundial 2026 (Michelle Rojas)

El censo tiene como objetivo identificar a todos los vecinos de la zona para permitirles la circulación durante los partidos del Mundial 2026, ya que no se permitirá el acceso a otros autos.

De acuerdo con José Giovanni Gutiérrez, los vecinos tendrán que mostrar sus tarjetones digitales para poder ingresar a esta zona de Coyoacán. El documento especifica:

Modelo del vehículo

Color

Placas

Estas medidas de control solo estarán vigentes durante los 5 días de partido programados y operarán desde 8 horas antes del inicio del encuentro hasta 2 horas después del desalojo del estadio.

Cabe mencionar que habrá libre circulación en la zona alrededor del Estadio Banorte para: