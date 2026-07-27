Un juez de control de Tamaulipas dictó prisión preventiva a Estrellita y Jorge Luis, responsables de la academia militarizada Marina Doenitz, como parte de la investigación por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años originaria de Ciudad Mante.

La medida se tomó tras una audiencia inicial que se prolongó casi 16 horas y concluyó a las 3:00 de la madrugada del 27 de julio en Ciudad Madero, Tamaulipas.

El caso Dafne ha generado conmoción y mantiene la atención de autoridades y sociedad por feminicidio y educación militarizada.

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