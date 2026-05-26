Giovani Gutiérrez Aguilar encabezó la inauguración de la “Casa de la Copa del Mundo”, un espacio turístico, cultural e informativo ubicado en el Centro Histórico de Coyoacán, que recibirá a visitantes nacionales y extranjeros en el marco de la próxima justa mundialista.

Instalado en el Jardín Centenario, el recinto ofrecerá servicios médicos, asesoría legal y orientación turística, además de apoyo en caso de extravío de documentos oficiales, en coordinación con distintos órdenes de gobierno.

Coyoacán impulsa turismo y servicios rumbo al Mundial 2026

El alcalde destacó que en cuestión de días se vivirá el arranque de la vigésimo tercera Copa del Mundo, por lo que la demarcación se convertirá en un punto clave de atención para turistas.

Se contará con la participación de representaciones diplomáticas, que brindarán asesoría a visitantes extranjeros, fortaleciendo la experiencia turística en la zona.

Asimismo, la “Casa de la Copa del Mundo” incluirá un mapa turístico interactivo, con información sobre museos, mercados y puntos de interés no solo del Centro Histórico, sino también de zonas como Los Culhuacanes y Los Pedregales.

También se ofrecerá información sobre movilidad, acceso a internet gratuito y una cartelera de actividades culturales.

Como parte de la agenda cultural, el alcalde anunció actividades en los Jardines Hidalgo y Centenario, donde se realizarán festivales de fútbol y espacios para disfrutar los partidos del Mundial.

Además, habrá actividades culturales gratuitas como presentaciones de la Orquesta Sinfónica de Coyoacán, danzón, teatro y espectáculos musicales, del 6 de junio y hasta el final del torneo internacional.

Coyoacán abre la Casa de la Copa del Mundo con servicios turísticos y culturales. (Cortesía)

Casa de la Copa del Mundo: cultura, fútbol y experiencias en Coyoacán

Dentro del recinto, las y los visitantes podrán apreciar una réplica del trofeo oficial, una muestra visual con momentos históricos de las Copas del Mundo, así como jerseys de las 48 selecciones participantes.

También se exhibirá una colección de balones históricos, desde México 1970 hasta el balón oficial de la edición actual.

Finalmente, Giovani Gutiérrez subrayó que la preparación para eventos internacionales también ha impulsado mejoras permanentes en la demarcación, con obras de repavimentación, rehabilitación de infraestructura hidráulica, espacios públicos, escuelas y mercados, además de acciones en seguridad e iluminación.

El alcalde destacó que este proceso refleja un cambio en Coyoacán, con una meta de alcanzar dos millones de metros cuadrados repavimentados, asegurando que la obra pública no solo responde al Mundial, sino que será un legado para la ciudadanía.