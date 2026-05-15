La tarde de este viernes 15 de mayo, colapsó una grúa telescópica en Viaducto y Cuauhtémoc, frente a Parque Delta en CDMX. Hasta el momento, se reportan 4 heridos.

Ante el incidente, se dio una fuerte movilización en la zona de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Grúa telescópica colapsa en Viaducto y Cuauhtémoc; hay 4 heridos

La grúa telescópica que colapsó en Viaducto y la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Roma Sur, dejó a 4 heridos en una obra en construcción.

Por ahora, no se han revelado las identidades de los trabajadores. Lo único que se sabe sobre ellos es esto:

Trabajador de construcción 1: de 41 años de edad, presenta una fractura de húmero

Trabajador de construcción 2: de 42 años de edad, está policontundido

Trabajador de construcción 3: de 64 años de edad, presenta contusión en cráneo y rodilla

Trabajador de construcción 4: de 51 años de edad, presenta esguince de tobillo derecho

Colapsa grúa telescópica en Viaducto y Cuauhtémoc (@SSC_CDMX / X)

Para atender el accidente también se presentaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Mediante un ficha informativa, la SSC detalló que las cuatro personas que resultaron lesionadas, ya fueron atendidas por paramédicos.

Además, se puntualizó que “no se tiene reporte de otros trabajadores atrapados”.

En redes sociales, Juan Manuel Pérez Coca, “Jefe Vulcano” del Heroico Cuerpo de Bomberos de CDMX, compartió un video del colapso de la grúa.

La grabación muestra la grúa tipo torre totalmente derrumbada sobre la obra en construcción, en la alcaldía Cuauhtémoc.

#AlMomento, atendemos el colapso de una grúa telescópica en la Colonia Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc. Informo que, derivado del incidente, cuatro personas resultaron lesionadas y fueron canalizadas para su atención médica.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/p6TFRQF9D1 — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) May 15, 2026

Durante las operaciones de rescate se evacuaron alrededor de cien trabajadores que se encontraban en el lugar de los hechos.

Igualmente, las maniobras de las autoridades provocaron el cierre de algunas vialidades en los alrededores.

Por lo que usuarios del transporte público tuvieron que continuar hacia su destino a pie.