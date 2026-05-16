El colapso de grúa telescópica en CDMX será investigado por la Fiscalía; suspenden obra hasta aclarar lo sucedido.

Tras la caída de una grúa telescópica en una obra en construcción ubicada en Viaducto Presidente M. Alemán y Av. Cuauhtémoc, en la colonia Roma Sur, las autoridades indagan causas del desplome.

Confirman que Fiscalía investiga el colapso de grúa telescópica en CDMX; obra queda suspendida

Myriam Vilma Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), confirmó que ya se trabaja con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que investigue el colapso de la grúa telescópica.

Asimismo, Urzúa Venegas aseguró que “va a quedar suspendida la obra hasta que no se haga la investigación del por qué se venció la grúa” tipo torre que estaba en el primer piso de construcción.

Colapso de grúa telescópica en CDMX será investigado por Fiscalía (@SGIRPC_CDMX / X)

La titular de SGIRPC reveló que la grúa no se encontraba funcionando, sino que estaba en “proceso de mantenimiento” ante tantas horas de servicio que tenía la máquina.

De igual forma, Myriam Vilma Urzúa Venegas indicó ante los medios que se evacuaron a 173 trabajadores de la obra en construcción tras el incidente.

Al referirse a los trabajadores lesionados, Urzúa Venegas explicó que son tres hombres y una mujer los afectados.

Colapso de grúa telescópica en CDMX será investigado por Fiscalía (@SGIRPC_CDMX / X)

Los tres trabajadores masculinos fueron trasladados hacia Hospital Magdalena de las Salinas, mientras que la trabajadora al Hospital General La Villa.

“Van en buenas condiciones”, expresó Myriam Vilma Urzúa Venegas e indicó que la vida de los lesionados no está en riesgo.

Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, señaló que los permisos de construcción de la obra donde colapsó la grúa serán verificados, ya que pertenecen a la administración anterior.