Datos de la Canaco acaban de revelar la zona dónde se concentra la mayor cantidad de inseguridad en la Ciudad de México (CDMX).

El presidente de la Canaco, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, compartió al gobierno de la CDMX que “gran parte de los focos rojos en materia de inseguridad están en el centro de la ciudad” .

La información se dio a conocer luego del atentado contra la líder de ambulantes y diputada suplente, Diana Sánchez Barrios en el Centro Histórico el jueves 17 de octubre.

Después del Primer Congreso Mundial del Mariachi, el directivo José de Jesús Rodríguez Cárdenas solicitó a los capitalinos que “pongan atención donde están los focos rojos” de la CDMX.

“Pedimos a nuestros empresarios y comerciantes, que tengan mucha precaución, que denuncien, aquí el tema se llama denuncia” dijo en relación al delito de extorsión, y otros delitos que ocurren en el Centro Histórico.

También José de Jesús Rodríguez Cárdenas recordó que la Canaco cuenta con un Ministerio Público, en el cual los denunciantes pueden contar con un trato digno, expedito, donde se abre la carpeta y se envía a cualquier a cualquiera de los ministerios de la ciudad.

“Queremos fomentar la denuncia, porque la denuncia es el único medio para abatir el delito, si no hay denuncia, no hay delito que perseguir, y si hay denuncia, hay consecuencia, mientras no exista consecuencia es muy rentable…los actos ilícitos”

José de Jesús Rodríguez Cárdenas