Una lluvia que “rompió todos los pronósticos” cayó sobre la Ciudad de México (CDMX). Clara Brugada, Jefa de Gobierno capitalina, reveló cuáles son las alcaldías más afectadas.

La tarde noche del sábado 27 de septiembre, en la CDMX cayó una lluvia de hasta 91 milímetros que causó diversas afectaciones en la capital del país.

Por ello, las autoridades de la CDMX dieron un recuento de daños, encharcamientos sobre las fuertes lluvias y en qué lugares hubo más afectaciones.

Lluvia en CDMX (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Clara Brugada revela las alcaldías más afectadas en CDMX por lluvia del 27 de septiembre

En un recuento de daños de la fuerte lluvia que cayó sobre la CDMX, Clara Brugada reveló cuáles eran las alcaldías más afectadas.

En corte de las 23:00 horas de la noche del sábado 27 de septiembre, la lluvia en CDMX dejó más afectaciones en:

Iztapalapa en la Estación de Rebombeo-La Quebradora con 90.75 mm, en Lomas de Zaragoza con 76.4 mm, Ejército de Oriente con 73.75 mm y Cárcel de Mujeres con 60.5 mm

Tláhuac en la Estación San José registró 62 mm y en la Planta Santa Catarina con 51.5 mm

Venustiano Carranza en la Estación Churubusco Lago con 69 mm

Gustavo A. Madero

En tanto, las colonias más afectadas donde el agua subió a niveles de hasta 180 centímetros, según denuncias en redes sociales y el mismo recuento de Clara Brugada, son:

Iztapalapa: UH Vicente Guerrero, Ejército de Oriente, La Nopalera, La Colmena, Ampliación Santiago Acahualtepec, Santa Cruz Acalpixca, Santa Martha Acatitla, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl

Tláhuac: San Juan Ixtayopan y San José

Gustavo A. Madero: San Juan de Aragón 4ta sección, San Juan de Aragón 5ta sección, Villa de Aragón

La lluvia de esta noche rompió todos los pronósticos.



Hasta el corte de las 23 horas, las alcaldías más afectadas fueron @Alc_Iztapalapa, @TlahuacRenace, @A_VCarranza y la @TuAlcaldiaGAM.



La precipitación máxima se dio en Iztapalapa en la Estación de Rebombeo-La Quebradora con… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 28, 2025

De acuerdo con Clara Brugada, la lluvia de la tarde noche del sábado 27 de septiembre en la CDMX fue de aproximadamente 30 millones de metros cúbicos, equivalente a más de 12 mil albercas olímpicas.

Mientras que más de 90 bomberos, 156 elementos de Secretaría de Gestión Integral de Aguas (SEGIAGUA), así como personal de la Policía y Protección Civil, trabajaron para auxiliar a la ciudadanía.