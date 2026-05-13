Clara Brugada informó que durante el primer cuatrimestre de 2026 se registró una disminución en la incidencia delictiva de la Ciudad de México. Los delitos de alto impacto reportaron una baja del 7 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

Además, el índice de homicidios dolosos presentó una reducción del 24 por ciento, alcanzando el nivel más bajo desde 2022. En tanto, el robo de vehículo con y sin violencia disminuyó 25 por ciento respecto al año pasado.

Clara Brugada destaca reducción de delitos y fortalecimiento de la seguridad

Durante una conferencia realizada en la Unidad de Protección Ciudadana (UPC) Hormiga, en la Unidad Habitacional El Rosario de la alcaldía Azcapotzalco, Clara Brugada detalló que en abril de 2026 se registraron 436 robos de vehículos, cifra que representa una disminución del 62 por ciento frente a los mil 149 casos reportados en abril de 2019.

La mandataria capitalina resaltó que actualmente existen más órdenes de aprehensión y menos impunidad, como parte de la estrategia integral de seguridad implementada en la capital del país.

Precisó que las órdenes de aprehensión crecieron un 9 por ciento, mientras que en el caso del robo de vehículos aumentaron un 49 por ciento las órdenes judiciales relacionadas con este delito.

Brugada Molina explicó que estos resultados derivan de acciones enfocadas en la construcción de paz, la atención a las causas de la violencia y el fortalecimiento de programas como Territorios de Paz e Igualdad, Casa por Casa, La Noche es de Todos y las jornadas de desarme.

CDMX registra nivel más bajo de homicidios desde 2022: Clara Brugada. (Cortesía)

También señaló que atender las causas sociales significa combatir la desigualdad, factor que abre paso a la violencia y a distintos delitos. Asimismo, destacó que durante los últimos dos trimestres disminuyó la percepción negativa sobre la seguridad en la capital.

La jefa de Gobierno reiteró que la prioridad de su administración es fortalecer una cultura de paz en las escuelas, comunidades y espacios públicos, además de fomentar la convivencia pacífica entre las familias capitalinas.

Clara Brugada reconoce avances contra la impunidad en CDMX

La titular del Ejecutivo local expresó solidaridad con las familias afectadas por el multihomicidio de la familia Cejudo, ocurrido en Azcapotzalco, así como por el feminicidio de Edith Guadalupe Valdés.

Además, reconoció la actuación coordinada entre las fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México, que permitió identificar y detener a los responsables para avanzar en los procesos de justicia.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que del 5 de octubre de 2024 al 30 de abril de 2026 fueron detenidas 10 mil 435 personas por delitos de alto impacto.

Las acciones permitieron el aseguramiento de más de mil 680 kilogramos de marihuana, 215 kilogramos de cocaína, 92 kilogramos de metanfetamina y 15 kilogramos de cristal. Además, se decomisaron 2 mil 962 armas de fuego, miles de cartuchos y más de 6 mil vehículos relacionados con actividades ilícitas.

El funcionario destacó también la captura de mil 188 presuntos delincuentes y la desarticulación de 39 células criminales. En materia de extorsión, señaló que se han detenido 351 personas desde el inicio de la administración.

En coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se cumplimentaron 256 órdenes de aprehensión y reaprehensión, registrando un incremento del 88 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025.

Azcapotzalco registra operativos y detenciones contra grupos delictivos

En la alcaldía Azcapotzalco se realizaron más de 330 acciones operativas, que derivaron en la detención de 390 personas, además de la captura de 56 integrantes de grupos generadores de violencia.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que las órdenes de aprehensión continúan al alza y destacó que las judicializaciones por homicidio crecieron 38 por ciento frente a 2025.

En delitos prioritarios como la extorsión se lograron 55 órdenes de aprehensión, lo que representa un incremento del 162 por ciento frente a 2019. En robo de vehículos se cumplimentaron 135 órdenes, equivalentes a un aumento del 280 por ciento respecto a 2018.

La fiscal también resaltó que durante abril se registraron 454 sentencias condenatorias, un incremento del 89 por ciento, además de avances en delitos de violación, donde se ejecutaron 140 órdenes de aprehensión en lo que va de 2026.

Finalmente, el titular del C5, Salvador Guerrero Chiprés, informó que las llamadas al sistema de emergencias disminuyeron 7.2 por ciento en comparación con abril de 2025, reflejando también una reducción en la incidencia delictiva en la capital del país.