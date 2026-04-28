El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, participó en la renovación de la dirigencia de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), encuentro que reunió a representantes municipales de distintas entidades y donde se destacó la relevancia de los gobiernos locales en la transformación del país.

La ceremonia se llevó a cabo en el Museo de la Ciudad de México y fue encabezada por Clara Brugada; durante el evento se impulsó una agencia enfocada en fortalecer la coordinación entre municipios y generar políticas públicas cercanas a las necesidades ciudadanas.

Andrés Mijes fortalece liderazgo nacional en AALMAC

En la jornada, Javier López Casarín, alcalde de Álvaro Obregón, asumió la Presidencia Nacional del organismo, mientras que Andrés Mijes fue ratificado como Coordinador Estatal de la asociación en Nuevo León.

Andrés Mijes fue ratificado como Coordinador Estatal en Nuevo León (cortesía)

Uno de los momentos más relevantes del encuentro fue el reconocimiento público al trabajo realizado por el alcalde de Escobedo en materia de seguridad. Además, Armando Quintero destacó ante los asistentes la experiencia municipal impulsada por el alcalde, al señalar que su estrategia representa un referente nacional para otros ayuntamientos.

Durante su mensaje, el funcionario subrayó que los avances en seguridad construidos desde el ámbito municipal merecen ser compartidos por sus resultados y por la coordinación lograda en el territorio.

“(Andrés Mijes), sería bueno que él transmita la experiencia que tiene en materia de seguridad, no la del Gobierno Federal, ni del Gobierno Estatal, sino la del Gobierno Municipal, porque es una experiencia extraordinaria; junto a Nezahualcóyotl han aplicado políticas públicas sumamente exitosas que vale la pena oír para retomarlas” Amando Quintero, Coordinador del Instituto Nacional del Federalismo y Desarrollo Municipal

Andrés Mijes fue ratificado como Coordinador Estatal en Nuevo León (cortesía)

La ratificación de Andrés Mijes dentro de la AALMAC refuerza su presencia política en Nuevo León y su papel en temas metropolitanos.

Desde el gobierno local, la administración municipal ha promovido una estrategia basada en seguridad, atracción de inversiones, crecimiento económico y programas sociales, con el objetivo de fortalecer el tejido comunitario.

Andrés Mijes fue ratificado como Coordinador Estatal en Nuevo León (cortesía)

Con esta participación en la renovación de la AALMAC, Escobedo busca consolidarse como una referencia nacional en gestión municipal y coordinación regional.