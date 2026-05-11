Con un video difundido en X, Clara Brugada Molina felicitó por el Día de las Madres a quienes “maternan con el corazón” en la Ciudad de México.

En su mensaje, Clara Brugada Molina envió abrazos a madres, tías, abuelas y jefas de familia, además de recordar a quienes “guían con su recuerdo” desde el cielo.

La mandataria capitalina aseguró que el Gobierno de la Ciudad de México impulsa las UTOPÍAS, Casas de las 3R’s y el Sistema Público de Cuidados para apoyar a las mujeres.

Clara Brugada encabeza celebración del Día de las Madres en Tláhuac

Durante un desayuno realizado en la colonia Selene, Clara Brugada llamó a reflexionar sobre la maternidad, los cuidados y la justicia para las mujeres.

La jefa de Gobierno sostuvo que cuidar representa un trabajo fundamental para la economía, la comunidad y el desarrollo cotidiano de la capital mexicana.

Clara Brugada (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Brugada reconoció a las madres trabajadoras que realizan dobles y triples jornadas, al tiempo que pidió visibilizar las tareas domésticas históricamente no remuneradas socialmente.

Durante el encuentro, la mandataria capitalina afirmó que la Constitución local reconoce actualmente el trabajo de cuidados y promueve erradicar la división sexual laboral.

También reiteró que la maternidad debe asumirse como una decisión libre, además de señalar que las madres requieren respaldo institucional y corresponsabilidad colectiva permanente.

Como parte de la celebración, el Gobierno capitalino realizó rifas entre asistentes, entregando pantallas, sillones reclinables, celulares, bicicletas fijas y viajes turísticos a Acapulco.

Las actividades por el Día de las Madres concluyeron con llamados para fortalecer políticas públicas enfocadas en cuidados, descanso, autonomía económica y reconocimiento social femenino.