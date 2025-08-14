Durante el baile del 4 de agosto que la Banda Arrolladora ofreció en el municipio de Santiago Miahuatlán, Puebla, un asistente se percató que en el evento se vendió cerveza Modelo clonada.

Al denunciar el hecho, el asistente al baile mostró que a diferencia de la presentación regular de la bebida, en el evento se estaba vendiendo una versión en mini lata.

Pero, ¿cuál es el precio de la mini lata de cerveza Modelo clonada que se descubrió durante el concierto en Santiago Miahuatlán, Puebla? Te contamos lo que se sabe del caso.

Cerveza Modelo (Especial)

Descubren cerveza Modelo clonada en Puebla; este es el precio

Habitantes de Santiago Miahuatlán, Puebla, denunciaron la venta de cerveza Modelo clonada durante un baile popular, debido a que se detectó la venta de mini latas del conocido producto de Grupo Modelo.

De acuerdo con lo expuesto por los asistentes al baile de la Banda Arrolladora el pasado 4 de agosto, durante el evento se vendieron las mini latas de las que detallaron, decían contener 330 mililitros.

Los reportes indican que la situación quedó al descubierto cuando un asistente compró en una tienda, otras latas de cerveza Modelo Especial y se percató de que éstas eran más grandes que las del baile.

En específico, la denuncia apunta que en la lata original del producto refiere en su etiquetado que contiene 355 mililitros, es decir que la cerveza Modelo clonada tendría 55 mililitros menos.

Asimismo, el asistente expuso en su publicación de redes sociales que la mini lata de cerveza Modelo clonada, fue adquirida en la barra que se instaló oficialmente para el baile del 4 de agosto.

En lo que corresponde al precio al que se les vendió el producto clonado, el usuario de redes señaló que compraron un six de mini latas a 380 pesos, es decir cada una costaría poco más de 63 pesos.

¿Qué se sabe de la cerveza Modelo clonada en Puebla?

Luego de las denuncias en redes sobre la cerveza Modelo clonada en Puebla, medios locales consultaron a los responsables de los eventos en los que se habría detectado el producto falsificado.

Al respecto, el portal E-consulta informó que los responsables de la venta de la mini lata en bailes y conciertos en el estado, habría comenzado a ocurrir desde inicios de este 2025.

El medio refiere que un distribuidor habitual en eventos como el de la Banda Arrolladora del pasado 4 de agosto, afirmó que la compra se realiza mediante intermediarios y no con Grupo Modelo.

Asimismo, detalló que la mini lata en realidad contiene 300 mililitros y los distribuidores aseguran que proviene de Sudamérica, aunque de momento no hay pruebas sobre dicho aspecto.

En tanto, se reporta que Grupo Modelo no tiene registro de la comercialización de la cerveza Modelo clonada y desconoce cómo llegó a Tehuacán, lo que refuerza la sospecha de una distribución ajena.

Por ello, la cerveza Modelo clonada sería un riesgo para consumidores al tratarse de un producto sin trazabilidad con posible incumplimiento sanitario e implicaciones legales aún no esclarecidas.