Como parte de los preparativos para el Mundial 2026, Clara Brugada anunció la fecha para la “Ola más grande del mundo” con la que se planea establecer un Récord Guinness.

Aunque originalmente se planeó para finales de mayo, la fecha se trasladó al 6 de junio para llevarse a cabo a lo largo de la emblemática avenida Paseo de la Reforma.

Esta es la nueva fecha para la “Ola más grande del mundo” rumbo al Récord Guinness del Mundial 2026

El Gobierno de la Ciudad de México organiza un evento masivo para establecer un Récord Guinness en plena celebración del Mundial 2026.

Clara Brugada fija fecha para la “Ola más grande del mundo” rumbo al Récord Guinness del Mundial 2026 (@ClaraBrugadaM / X )

Y es que con la denominada la Ola Chilanga se busca que la CDMX tenga el Récord Guinness de la marea humana más extensa.

Clara Brugada informó que la nueva fecha para el evento de “La Ola más grande del mundo” en la CDMX es el sábado 6 de junio de 2026.

El lugar del evento será en la avenida Paseo de la Reforma, específicamente en el tramo que comprende desde el Ángel de la Independencia hasta la Glorieta de El Caballito.

Se trata de una iniciativa que busca rendir tributo al fenómeno colectivo nacido en el Mundial de 1986 en México y conmemorar sus cuatro décadas de historia.

Estos son los requisitos para participar en la “Ola más grande del mundo” rumbo al Récord Guinness del Mundial 2026

La convocatoria es totalmente gratuita, inclusiva y abierta a familias, mascotas y diversos colectivos sociales.

El programa iniciará desde temprano con registros y ensayos previos al gran intento de romper la marca mundial programado para las 10:00 horas.

Si deseas participar en la “Ola más grande del mundo” rumbo al Récord Guinness del Mundial 2026 estos son los detalles que debes conocer:

Llegada y registro: De 8:00 a.m. a 9:00 a.m.

Ensayos: De 9:00 a.m. a 10:00 a.m. (cada 15 minutos)

Realización de la Ola: De 10:00 a.m. a 10:30 a.m., momento en el que se buscará imponer el Récord Guinness

Para registrarte en la Ola Chilanga y formar parte del Récord Guinness:

Registro en línea: Puedes realizar tu inscripción previa a través del formulario digital oficial en el sitio: https://forms.gle/X6khviXuxiXtUHT28 También es posible registrarse el mismo día del evento, el sábado 6 de junio, directamente en el sitio

El registro no es un requisito indispensable para participar, pero se describe como muy conveniente para facilitar el protocolo oficial del Récord Mundial.

Para participar en la Ola Chilanga, se recomienda principalmente llevar ropa cómoda para poder disfrutar del evento sin contratiempos y llegar a tiempo.

Debes evitar llevar pancartas, lonas o cualquier material que contenga publicidad, propaganda política o promoción comercial.