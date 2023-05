Christian Von Roehrich seguirá en la cárcel, debido a que un tribunal federal negó otorgarle la suspensión que solicitó en contra de la prisión preventiva justificada.

Fue el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, el cual determinó negar la suspensión a la medida de prisión preventiva que solicitó Christian Von Roehrich.

Debido a ello, quien fuera alcalde de Benito Juárez que es señalado por los delitos de asociación delictuosa y uso ilícito de atribuciones y facultades, seguirá en la cárcel.

Christian Von Roehrich (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Tribunal rechazó negar la suspensión de la prisión preventiva justificada

Este 17 de mayo, un tribunal federal resolvió que Christian Von Roehrich, acusado de participar en la red de corrupción conocida como el Cártel Inmobiliario de Benito Juárez , seguirá en la cárcel.

De manera unánime, los magistrados que forman parte del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal determinaron rechazar la suspensión que pidió el ex alcale de Benito Juárez.

Tras analizar los argumentos que presentó la defensa de la parte acusada, ratificaron la medida cautelar que se ordenó previamente en contra de Christian Von Roehrich.

Al respecto, los magistrados indicaron que los alegatos presentados en busca de solicitar la suspensión de la prisión preventiva justificada, no son suficientes para que deje la cárcel.

Christian Von Roehrich acusó vulneraciones a sus derechos humanos

Cabe destacar que en su solicitud, la defensa de Christian Von Roehrich acusó que antes de que se ordenara la vinculación a proceso, el ex alcalde gozaba de su derecho de libertad personal .

Debido a lo anterior, la representación legal del ex alcalde reclamó que el otorgamiento de la medida cautelar no implicaría el constituir a su favor un derecho del que no gozará antes del amparo.

De la misma forma, en la solicitud se acusó que durante la audiencia en la que se dictó el auto de vinculación a proceso, se vulneraron los derechos humanos del aludido.

Por dicha situación, la defensa de Christian Von Roehrich señaló la negativa de la jueza de amparo de revisar la medida cautelar y la omisión de fundamentar la medida de prisión preventiva.

Pese a ello, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal radicado en la CDMX, desechó la solicitud al considerar que los elementos aludidos no son suficientes para anular la medida cautelar.