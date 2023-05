El actual alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, habría participado en el esquema de Cartel Inmobiliario, encabezado por el exdiputado y exalcalde de esa misma demarcación, hoy detenido, Christian Von Roehrich.

De acuerdo con una tercera entrega de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), a cargo del vocero Ulises Lara, Santiago Taboada quedó a deber 10 millones de pesos por trabajos de remodelación de un edificio tras las sismos de 2017, pero pidió toda la documentación para poder justificar los pagos.

Ello se desprende del testimonio del empresario inmobiliario afectado y que anteriormente ya había trabajado para la administración de Christian Von Roehrich, en el marco de la investigación por el Cártel Inmobiliario CDMX.

Los trabajos estaban valuados en 25.6 millones de pesos y abiertos a incrementos posteriores, no obstante, solo fueron pagados 15.5 millones de pesos.

Esa primera cita del empresario con Santiago Taboada habría sido en diciembre de 2018, según el testimonio del afectado.

Los trabajos iniciaron en febrero de 2019 y culminaron en noviembre de 2019, pero en mayo de ese mismo año fue cuando Santiago Taboada pidió la información diciendo que no tenían derecho a reclamar los 10 millones restantes.

De hecho el último pago se dio en julio de 2019, es decir dos meses después de la llamada de advertencia.

“A finales de mayo de 2019 nuevamente recibí una llamada de parte del alcalde Santiago (Taboada) y que me informaba donde no serían pagados esos 10 millones de pesos... y que no teníamos autorización para hacer ningún reclamo y en dicha llamada me pidió que me reunir con el señor Ardjis de manera que le pudiéramos entregar todos los materiales de soporte... para que ellos pudiera hacer con esa documentación hacer la facturación y cobro”

Testimonio