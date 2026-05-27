La industria del plástico en México dio un paso hacia la armonización internacional de criterios de reciclaje tras la firma de un convenio entre la Association of Plastic Recyclers (APR) y la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC) durante Plastics Recycling LATAM 2026.
El acuerdo busca impulsar estándares técnicos que faciliten el diseño de empaques reciclables y fortalezcan la economía circular en el país.
México busca fortalecer reciclaje y economía circular
La colaboración ocurre en un contexto donde distintos mercados avanzan hacia regulaciones relacionadas con la reciclabilidad, el contenido reciclado y la Responsabilidad Extendida del Productor, lo que obliga a la industria a desarrollar envases compatibles con los sistemas actuales de recuperación y reciclaje.
Steve Alexander, presidente y CEO de APR, destacó que la cooperación entre organizaciones de América del Norte permitirá fortalecer la infraestructura de reciclaje y acelerar la adopción de estándares comunes en toda la región.
APR aportará herramientas técnicas y guías internacionales de diseño para reciclabilidad, consideradas referencia dentro de la industria global del reciclaje de plásticos. Estas herramientas evalúan elementos como etiquetas, tintas, adhesivos y materiales que pueden afectar la recuperación de los empaques.
ANIPAC apuesta por innovación y economía circular en México
Para ANIPAC, el convenio representa una oportunidad para fortalecer la competitividad del sector plástico mexicano mediante innovación, cooperación internacional y criterios técnicos compartidos.
La asociación destacó que la transición hacia modelos de economía circular requiere coordinación entre industria, gobierno y sociedad para mejorar los procesos de reciclaje y aprovechamiento de materiales.
Ambas organizaciones impulsarán programas de capacitación, intercambio regulatorio y proyectos conjuntos orientados a mejorar el reciclaje de empaques y productos plásticos dentro del mercado mexicano.