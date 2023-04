En el caso del Cártel Inmobiliario de Benito Juárez, se informó que Christian Von Roehrich, exdelegado de esa alcaldía, pidió 2 departamentos a un empresario constructor del complejo City Towers Green & Black.

Fue el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), Ulises Lara, quien compartió información más reciente sobre el caso del Cártel Inmobiliario CDMX.

Asimismo, mostró la declaración del empresario de City Towers Green & Black que señaló algunos de los delitos en los que incurrieron funcionarios públicos de la capital.

Christian von Roehrich, ex alcalde en Benito Juárez, es buscado por Fiscalía CDMX; PAN acusa persecución

Cabe destacar que por el Cártel Inmobiliario de Benito Juárez ya hay 6 personas vinculadas a proceso y 5 ordenes de aprehensión pedientes por cumplimentar, entre ellas las de:

Los delitos obedecen a enriquecimiento ilícito y uso indebido del ejercicio público.

Según expuso el empresario de City Towers Green & Black, cuya identidad está reservada por la Fiscalía de CDMX, desde 2015 comenzó a hacer negocios con los funcionarios públicos, para la construcción de dicho edificio, por lo que se reunió con Christian Von Roehrich.

En su declaración también señaló a Nicias N , arquitecto y cercano al funcionario panista, con quien dijo tuvo tratos en diversas ocasiones para diferentes trámites administrativos.

Asimismo, expuso que entre las actividades ilícitas que realizaron los servidores de Benito Juárez, es el cobro por 820 mil pesos a cuenta de que “las cosas fluyeran correctamente” entre la delgación y el proyecto Citiy Towers Green Black.

Agregó que existe forma de que acredite dicho pago, mismo que se realizó en efectivo.

Igualmente, explicó que en el mismo proyecto de la avenida Popocatépetl, las autoridades hicieron lo conducente para cubrir los requisitos necesarios , a fin de actualizar la manifestación de construcción a 808 departamentos, aumentando los 752 contemplados en un principio.

De estos, Christian Von Roehrich, miembro del Cártel Inmobiliario CDMX, le solicitó dos, no obstante, el servidor público le refirió que se los pagaría cuando el empresario contratara a su empresa.

En dicha reunión el delegado me manifestó su intención de adquirir dos departamentos del proyecto que estábamos desarrollando, a lo cual dije que estaba de acuerdo, que con gusto se lo vendíamos, y me dijo que no tenía dinero, y que el modo de comprarlo era que yo le diera trabajo a su constructora, pero que cuando el proyecto estuviera más avanzado.

El nombre de la empresa nos sería comunicado posteriormente por parte del señor René, para que a través de dicha persona moral se realizaran los pagos de los trabajos que no podían ser realizados pero que sí serían llevados a cabo”

Empresario de City Towers Green & Black