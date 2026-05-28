La tarde del 27 de mayo de 2026, usuarios de la Línea 3 del Cablebús denunciaron estar detenidos a mitad del trayecto por una hora a falta de luz.

El servicio se restableció cuatro horas después de que se informó la falla en la Línea 3 del Cablebús. Sin embargo, la Ciudad de México (CDMX) brindó servicio de apoyo mediante RTP.

Línea 3 de Cablebús presenta fallas y deja a usuarios atrapados por una hora

Usuarios que viajaban en la Línea 3 del Cablebús de la CDMX informaron en redes sociales el haberse quedado atrapados en el aire por fallas técnicas en el servicio.

Según reportes, los pasajeros llevaban una hora detenidos en el aire mientras un altavoz les informaba que “la operación se ha detenido por causas operativas”, anunciando que a la brevedad el servicio continuaría.

Los hechos sucedieron entre las estaciones de Los Pinos/Constituyentes a PARCUR/Colegio de Arquitectos.

Cablebús informa que la Línea 3 se quedó sin luz. (@MICablebusCDMX)

Servicio de la Línea 3 de Cablebús se restableció tras cuatro horas

Pasajeros de la Línea 3 del Cablebús reportaron haber quedado atrapados en las góndolas que se encontraban suspendidas en el aire porque el transporte se quedó sin luz.

Aunque los usuarios no reportaron el momento en que descendieron de las góndolas. Desde las redes sociales del Cablebús se informó que el servicio operaba en su totalidad hasta las 10:50 pm, cuando el primer reporte fue a las 6:56 pm.

Cablebús informa la Línea 3 restablece su servicio en su totalidad. (@MICablebusCDMX)

Durante las cuatro horas que no hubo servicio, la CDMX brindó servicio provisional para los usuarios mediante RTP.