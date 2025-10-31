Los días 1 y 2 de noviembre en México se celebra el Día de Muertos, sin embargo, ¿son días festivos? ¿Cuántos días oficiales quedan en 2025? Y más importante, ¿el 3 de noviembre es feriado? Te decimos.

Y es que si bien el 1 y 2 de noviembre se celebra una tradición muy importante en México, acorde con la Ley Federal del Trabajo no son feriados, por lo que se debe trabajar si así la empresa lo establece.

Por su parte, el Día de Muertos 2025 cayó sábado y domingo, sin embargo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) agregó un día sin clases, pero entonces, ¿el 3 de noviembre hay clases?

¿El 3 de noviembre hay clases en México? Estos estados regresarán hasta el día 4

De manera independiente a los días feriados en México es el calendario de la SEP, en el que debido al Consejo Técnico, dejó sin clases a estudiantes de nivel básico este viernes 31 de octubre.

Pero, ¿el 3 de noviembre hay clases? En algunos estados, sus dependencias de educación decidieron retomar aulas hasta el día martes 4 de noviembre.

En estos estados no hay clases el lunes 3 de noviembre:

Baja California, por decisión del Sindicato

Estado de México, igualmente su Sindicato

Colima, por la Feria de Todos Los Santos 2025, que incluye también los días 10 y 14 de noviembre

Calendario SEP del ciclo escolar 2026 (Captura de pantalla)

¿El 3 de noviembre es feriado en México? Estos son los días festivos que quedan en 2025

Referente a la pregunta de si el 3 de noviembre es feriado en México: no, dicha fecha no es considerada dentro de la Ley Federal del Trabajo como un día festivo oficial.

Sin embargo, estos son los días festivos oficiales que quedan en 2025:

Tercer lunes de noviembre con motivo de la Revolución Mexicana, 17 de noviembre 2025

25 de diciembre, por Navidad

Dichos días festivos oficiales están establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que sólo restan dos feriados en México para este 2025.

Desfile de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre (Cuartoscuro)



