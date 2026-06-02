La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta roja por lluvias intensas en las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras.

Asimismo, la SGIRPC activó alerta morada por lluvias muy fuertes en la alcaldía Cuajimalpa, y naranja para otras cuatro demarcaciones de la CDMX.

El Servicio Meteorológico Nacional señala que en el interior de México hay un canal de baja presión, además de que en el territorio está la Onda Tropical 4.

Por lo que la CDMX es una de las entidades que tendrá lluvias, rachas de viento de hasta 40 km/h así como posibilidad de granizo o tormentas eléctricas.

Alerta roja en Álvaro Obregón y Magdalena Contreras por lluvias intensas (SGIRPC)

Activan alerta roja en Álvaro Obregón y Magdalena Contreras por lluvias y posible granizo

Alrededor de las 21:00 horas de este lunes 1 de junio, la SGIRPC activó la alerta roja por lluvias intensas para las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras.

De acuerdo con la SGIRPC, se esperan lluvias intensas, entre los 50 y 70 mm de lluvia, además de posible caída de granizo para esta noche y madrugada del martes 2.

En redes sociales se observa ya la acumulación de lluvias en calles y avenidas de Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, por lo que Protección Civil llama a mantenerse a resguardo.

Asimismo, recomiendan evitar cruzar puentes cercanos a ríos o arroyos cuando su corriente sea alta o caudalosa.

Alertas naranja y morada también se activaron por lluvias en estas alcaldías

La SGIRPC también activó dos alertas más por lluvias fuertes en CDMX la noche de hoy lunes 1 de junio, con posibilidad de granizo y tormentas eléctricas.

Alerta morada, con registros de más de 70 mm de lluvia en:

Cuajimalpa

Alerta naranja con lluvia entre los 30 y 49 mm y posibilidad de granizo:

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Por su parte, el Meteorológico Nacional también advierte de chubascos en el resto de las alcaldías, con vientos desde los 10 a los 20 km.