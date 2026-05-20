La jefa de Gobierno, Clara Brugada, instruyó a la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), encabezada por Juan Pablo de Botton Falcón, impulsar la campaña de beneficios fiscales 2026 para fortalecer la economía de las y los capitalinos y promover la cultura contributiva mediante el Programa de Regularización con Beneficios Fiscales.

Más de 3.2 millones de capitalinos reciben beneficios fiscales en CDMX

Al 15 de mayo de 2026, más de 3.2 millones de capitalinos fueron beneficiados con la campaña de beneficios fiscales implementada por la SAF.

De esta cifra, un millón 569 mil 295 contribuyentes accedieron a los descuentos de inicio de año en el pago del Predial, que incluyeron reducciones del 8 y 5 por ciento por pago anual anticipado en enero y febrero, además de apoyos para grupos vulnerables.

Asimismo, un millón 287 mil 732 personas obtuvieron el subsidio a la tenencia vehicular, mientras que alrededor del 90 por ciento de las empresas que pagan Impuesto sobre Nóminas recibieron beneficios fiscales.

En cuanto al programa de licencias permanentes, al 15 de mayo se habían expedido 343 mil 43 nuevas licencias, lo que elevó el acumulado a un millón 963 mil 907 documentos emitidos desde el arranque del programa en la Ciudad de México.

Las autoridades capitalinas destacaron que el 26 por ciento de estas licencias permanentes fueron tramitadas en formato digital.

Por otra parte, el Programa de Regularización con Beneficios Fiscales 2026 registró 150 mil 865 personas beneficiadas y una recaudación preliminar de 680 millones 409 mil 492 pesos.

CDMX amplía beneficios fiscales y facilidades de pago durante junio

El Gobierno de la Ciudad de México reiteró que el Programa de Regularización con Beneficios Fiscales 2026 se mantendrá vigente durante junio.

Entre los apoyos destaca el subsidio del 100 por ciento en la Tenencia Vehicular para automóviles con valor menor a 638 mil pesos con IVA incluido, además de facilidades para regularizar adeudos de Predial, agua y multas de tránsito.

La administración capitalina recordó que las oficinas de Tesorería permanecen abiertas todos los días del año, incluidos días festivos, en un horario de 9:00 a 21:00 horas.

Los trámites también pueden realizarse de manera digital a través del Portal de la SAF, la APP Tesorería CDMX y los Kioscos de Tesorería.

Además, los pagos están disponibles en más de 8 mil 800 puntos de recaudación, incluidos bancos, tiendas de conveniencia y establecimientos de autoservicio.