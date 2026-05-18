La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, señaló la importancia del Sistema Público de Cuidados para un Urbanismo Feminista en su participación en el World Urban Forum.

Clara Brugada subrayó que la planificación de las ciudades debe dejar de ignorar las contribuciones fundamentales que ocurren dentro del hogar para integrarlas plenamente en la agenda pública.

Clara Brugada llama a contar con un Urbanismo Feminista durante participación en el World Urban Forum

Desde el World Urban Forum, celebrado en Bakú, Azerbaiyán, Clara Brugada enfatizó la importancia de contar con un Urbanismo Feminista a nivel mundial.

Indicó que las tareas de cuidados no remuneradas, fundamentales para el sostén de la economía global, deben transitar de ser una carga individual femenina a una responsabilidad compartida y gubernamental.

Bajo este enfoque, Clara Brugada manifestó que la CDMX ha dado pasos legales significativos al otorgar el rango constitucional al valor socioeconómico de estas labores.

Clara Brugada (Cortesía)

Con ello, se obliga al Estado a implementar mecanismos permanentes para erradicar la tradicional división sexual del trabajo.

De acuerdo con Clara Brugada, este cambio normativo exige que las finanzas públicas reconozcan finalmente el impacto monetario de estas actividades que resultan esenciales.

El modelo planteado propone la creación de un Sistema Público de Cuidados que integre:

lavanderías sociales

comedores comunitarios

centros de atención especializada para la infancia y adultos mayores

Estos servicios no solo buscan reducir la carga física de las mujeres, sino también fomentar su independencia financiera al ofrecerles alternativas seguras frente a contextos de violencia doméstica.

La mandatario destacó que la falta de acceso a una vivienda digna y propia limita las posibilidades de autonomía y perpetúa ciclos de exclusión.

Así, Brugada señaló que este es el momento crucial para redistribuir las responsabilidades entre el sector público, el sector privado y la comunidad.