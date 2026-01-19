El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) a través de Clara Brugada, anunció que comenzará el retiro de vendedores ambulantes y “toreros” en el Centro Histórico.

La jefa de gobierno aseguró que tras las fiestas decembrinas se instalaron más vendedores ambulantes en el Centro Histórico por lo que ahora iniciará un operativo para retirarlos, incluyendo a los vendedores de vapeadores.

Luego de que hubiera un aumento de vendedores ambulantes y “toreros” en el Centro Histórico de la CDMX por las fiestas decembrinas, Clara Brugada alertó que se iniciará operativo para retirarlos.

Dando como fecha el jueves 22 de enero, es que Clara Brugada compartió que son casi 4 mil los vendedores ambulantes y “toreros” que se instalaron en la vía pública de forma ilegal.

Según los detalles, estos ambulantes están instalados por el Centro Histórico en calles como:

Corregidora

Jesús María

Moneda

Alrededores de Bellas Artes

Alrededores de los tribunales

Los operativos para el retiro de comerciantes ambulantes para “recuperar” el Centro Histórico han sido victoriosos para el gobierno de la CDMX, pues aseguran han logrado el decomiso de más de 24 mil mercancías no permitidas.

El gobierno de la CDMX retirará a los ambulantes y “toreros” del Centro Histórico, además de que el operativo por la Ley General de Salud contra los vapeadores ya inició.

El 16 de enero de 2026 se publicó en el Documento Oficial de la Federación (DOF) la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la venta de vapeadores, por lo que operativos ya iniciaron.

Venta de vapeadores en el Centro Histórico de la CDMX. ( Graciela López Herrera/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Ante ello, Clara Brugada señaló que en el primer día decomisaron más de 50 mil vapadores de ambulantes en el Centro Histórico, específicamente de un solo puesto y una bodega en la calle Peña y Peña.

Por el precio comercial de los vapeadores, el gobierno de la CDMX estima que este decomiso es equivalente a 10 millones de pesos.

Asimismo, se informó que en este operativo por vapeadores que se realizó el 16 de enero, se detuvo a un hombre de 26 años que tenía consigo dos armas y marihuana.