A través de un comunicado, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) a cargo de Clara Brugada precisó el refuerzo para el orden en el Centro Histórico con el retiro de ambulantes.

“Se Informa que la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, en coordinación con la Policía Auxiliar de la Secretario de Seguridad Ciudadana, realizó recorridos de supervisión en calles de los perímetros A y B del Centro Histórico para verificar el cumplimiento de la no instalación de comercio en vía pública”. Gobierno de la Ciudad de México

Ante el orden en el Centro Histórico con retiro de ambulantes, se precisó que en recorrido se detectó “la instalación de puestos semifijos y móviles sobre banquetas y vialidades que obstruían la movilidad peatonal y vehicular”.

Con ello, las autoridades de la CDMX procedieron al retiro de ambulantes para la recuperación del espacio público en calles del Centro Histórico.

Durante el operativo, también las autoridades solicitaron a comercios el retiro de lonas que obstruyen la visibilidad de las cámaras del C5.

Clara Brugada refuerza el orden en el Centro Histórico con retiro de ambulantes (@GobCDMX)

Orden en el Centro Histórico con retiro de ambulantes deja un detenido

Ante la aplicación del orden en el Centro Histórico con retiro de ambulantes, las autoridades de la CDMX informaron que tras el operativo se detuvo a un hombre.

El detenido se trata de un hombre de 26 años que portaba dos armas de fuego y presunta droga, por lo que ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Asimismo, se precisó que en un puesto semifijo dedicado a la venta de vapeadores se aseguraron más de 5 mil unidades de esta mercancía, misma que fue ya entregada a la Agencia de Protección Sanitaria.