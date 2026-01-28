El plan de reordenamiento sigue; Clara Brugada compartió que se hará la primera etapa donde se retiraran a 4 mil 500 comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

Por su parte, César Cravioto, titular de la Secretaría de Gobierno de la CDMX, explicó que el retiro de vendedores ambulantes no quiere decir que el Centro Histórico estará cien por ciento libre de ellos.

Clara Brugada anuncia primer etapa para quitar a 4 mil 500 comerciantes del Centro Histórico

La jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, informó el 27 de enero de 2026 que el trabajo para liberar al Centro Histórico de comerciantes sigue.

El reordenamiento se realizará por etapas y Clara Brugada explicó que a la fecha de hoy se va en la primera etapa donde se busca liberar gran parte del Centro Histórico de vendedores ambulantes.

En cifras, la jefa de gobierno especificó que se retirarán 4 mil 500 comerciantes del Centro Histórico. Sin embargo, las cifras exactas de los retirados hasta la fecha no se tienen todavía.

“Vamos avanzando bien. En los próximos días daremos a conocer no solo el resultado de la primera fase y en qué consisten las siguientes”. Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX.

Asimismo, especificó que el retiro sucederá “no solo en una parte”, sino que este reordenamiento implica “la mayoría de las calles del Centro Histórico”.

Comercio ambulante en el Centro Histórico de la CDMX. (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Por su parte, César Cravioto especificó que aunque aún no tienen bien establecidas las calles donde ya bajó el comercio ambulante, esto ya sucedió en sitios como la plaza Pino Suárez.

Asimismo, argumentó que para el retiro se está “hablando con todos los dirigentes” de los comerciantes, pero aún faltan algunos por llegar a un “acuerdo”.

Centro Histórico no se quedará sin ambulantaje

La jefa de gobierno de la CDMX compartió que la primera fase de reordenamiento dejará a 4 mil 500 comerciantes fuera del Centro Histórico, aunque eso no quiere decir que se quedará sin ambulantes.

César Cravioto explicó que el objetivo es reducir la cantidad de vendedores ambulantes en el Centro Histórico, más no quitarlos por completo.