En una nueva jornada de movilizaciones y bloqueos en la Ciudad de México (CDMX), presuntos normalistas mantienen bloqueada la caseta Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca este viernes 12 de junio de 2026.

En el contexto de las protestas encabezadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), un grupo de encapuchados, presuntamente vinculado a escuelas normales, tomó las instalaciones de la caseta e impide la circulación vehicular.

De acuerdo con reportes de medios locales, los manifestantes arribaron al lugar a bordo de 17 autobuses de pasajeros. Posteriormente descendieron de las unidades y atravesaron:

Una pipa

Trafitambos

Un camión de plataforma

Otros vehículos

Con el fin de bloquear por completo el tránsito en ambos sentidos.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un cerco de seguridad en la zona para evitar confrontaciones.

Hasta el momento, los manifestantes no han entablado diálogo con las autoridades y continúan con presencia en el punto.

Caseta Tlalpan permanece cerrada en ambos sentidos por bloqueo en la México-Cuernavaca

Ante esta situación, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL-CDMX) informó que permanece cerrada la circulación en ambos sentidos de la autopista México-Cuernavaca, a la altura de la caseta Tlalpan.

Debido al bloqueo, los automovilistas no pueden transitar ni hacia la Ciudad de México ni con dirección a Cuernavaca, Morelos.

Elementos de la SSC permanecen en alerta mientras continúan las protestas y el cierre total de la vialidad.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en ambos sentidos de la Autopista México Cuernavaca a la altura de la Caseta Tlalpan. #AlternativaVial Carretera México Cuernavaca. pic.twitter.com/gVdfzuOoC2 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 12, 2026

Además, reportes preliminares señalan que los manifestantes habrían tomado dos camiones con la intención de avanzar y tratar de romper el cerco de seguridad instalado por las autoridades.

¿Cuál es la alternativa vial por el bloqueo en la caseta Tlalpan de la México-Cuernavaca?

De acuerdo con información del OVIAL-CDMX, los automovilistas que busquen evitar el bloqueo en la caseta Tlalpan pueden utilizar como ruta alterna la carretera federal México-Cuernavaca.

Las autoridades recomiendan anticipar traslados, mantenerse atentos a los reportes viales y considerar tiempos adicionales de recorrido mientras continúan las afectaciones en la zona.