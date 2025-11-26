Omar García Harfuch señala que el bloque negro fue “más agresivo” en la marcha de Generación Z del pasado 15 de noviembre.

Destacó que las personas del llamado bloque negro fueron quienes realizaron los actos de violencia registrados en la marcha de la Generación Z.

Omar García Harfuch cree que el bloque negro fue “más agresivo” en la marcha de Generación Z

En entrevista con Denise Maerker, Omar García Harfuch destacó que el bloque negro fue “más agresivo” en la marcha de Generación Z.

Omar García Harfuch señaló que las imágenes muestran cómo este grupo fue directo a atacar a la policía con una violencia mayor.

“Fue un grupo de personas que iban a hacerle daño directo a la policía, pero está vez todos vimos un nivel de violencia muy alto” Omar García Harfuch

En ese sentido, Omar García Harfuch señaló que se trato de un bloque negro que se vivió en la marcha de la Generación Z fue más grande y agresivo del que se había registrado en otras manifestaciones.

“Un bloque mucho más grande y agresivo” Omar García Harfuch

Omar García Harfuch destacó que hay varias personas identificadas como parte del bloque negro que causó la violencia en la marcha, incluso las autoridades lograron detener a algunos integrantes.

“Hay muchísimas personas identificadas, hubo detenidos por parte de las autoridades de la Ciudad de México” Omar García Harfuch

En su conversación, Omar García Harfuch se mostró confiado de que las autoridades se encuentran trabajando para detener al bloque negro y que no se repita la violencia registrada en la marcha de la Generación Z.

Marcha Generación Z (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Omar García Harfuch revela que en la administración anterior se logró detener al bloque negro

Durante su entrevista, Omar García Harfuch fue cuestionado sobre por qué el Gobierno no ha podido contener al llamado bloque negro con todo el sistema de inteligencia con el que cuentan.

Omar García Harfuch señaló que en la administración anterior se fue controlando la violencia en las marchas gracias a la identificación de este grupo.

Y es que Omar García Harfuch reveló que estas personas eran identificadas y sacadas de las personas que en realidad iban a marchar porque tenían algún reclamo.

“Teníamos un grupo de mujeres y hombres muy capacitados que desde antes identificaban a estos grupos y poder sacarlos de la marcha genuina” Omar García Harfuch