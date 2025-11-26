Claudia Sheinbaum deslinda a la Generación Z de los actos de violencia que se registraron durante la marcha del 15 de noviembre.

Desde el Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió investigar quién promovió la violencia en la marcha de la Generación Z del 15 de noviembre de 2025, ya que “no fueron los jóvenes”.

Claudia Sheinbaum deslinda a los jóvenes de los actos de violencia que se registraron en la marcha de la Generación Z

Claudia Sheinbaum respondió a los señalamientos sobre los hechos de violencia que se registraron durante la marcha de la Generación Z registrada el sábado 15 de noviembre.

Esto luego de que la encuesta De las Heras reveló que la mayoría de los mexicanos cree que la violencia fue generada por “grupos pagados”.

Al ser cuestionada sobre estos resultados, Claudia Sheinbaum deslindó a los jóvenes de la violencia que se registró en la marcha de la Generación Z.

“No eran jóvenes los que generaron esta violencia y tampoco fue una marcha caracterizada por jóvenes, fue por adultos que están en contra del gobierno” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum resaltó que la mayoría de las personas que asistieron a la marcha no eran jóvenes.

“Fueron simpatizantes que no eran jóvenes. ¿Los dirigentes de qué partidos son? Fue un grupo distinto al de otros que se han manifestado con violencia” Claudia Sheinbaum

En ese sentido Claudia Sheinbaum pidió analizar a los rostros conocidos que fueron parte de esta marcha y que no son de la Generación Z.

Y es que considera que se debe tener en cuenta cómo se construyó la convocatoria para entender los actos de violencia que se registraron y las críticas al gobierno.

Marcha Generación Z en CDMX: SSC aclara que no se usó gas lacrimógeno (Especial)

Claudia Sheinbaum reitera que en su Gobierno siempre se respetará la libertad de expresión

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum pidió investigar los orígenes de los actos de violencia que se registraron el pasado 15 de noviembre.

Y es que considera que se debe de señalar a quienes “promovieron esa violencia”, que no eran los jóvenes.

“¿Cómo fue la violencia del 15 de noviembre? Tiene que salir todo. El Congreso de la Ciudad de México hizo una parte se tiene que investigar quiénes promovieron esa violencia” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reiteró que en su Gobierno siempre se respetará la libertad de expresión, libertad y protesta, pero no aceptarán los actos de violencia.

“Se respeta como en ningún otro país; tan solo vean las actuaciones de la policía en muchas ciudades del mundo. Nosotros respetamos. Lo que no estamos de acuerdo es con la violencia” Claudia Sheinbaum