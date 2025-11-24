El Partido Acción Nacional (PAN) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) los hechos de violencia registrados durante la marcha de la Generación Z, realizada el 15 de noviembre de 2025.

“Lo que pasó el 15 de noviembre fue algo muy grave, pero mucho muy. Si este gobierno está pensando que le vamos a apostar desde la oposición a que se nos olvide, hoy se los decimos que no se nos va a olvidar jamás” Jorge Romero, dirigente del PAN

Según informó el presidente del PAN, Jorge Romero, la denuncia fue interpuesta bajo el argumento de que el “Bloque Negro” fue orquestado por el Régimen para desvirtuar la marcha de la Generación Z.

Hasta ahora, 18 personas continúan detenidas por los hechos de violencia en la marcha de la Generación Z, incluido un delegado panista en la alcaldía Cuauhtémoc.

Policías CDMX en la marcha de la Generación Z (IVÁN STEPHENS/CUARTOSCURO.COM / Iván Stephens)

PAN asegura que el “bloque guinda” estuvo detrás de los hechos de violencia en la marcha de la Generación Z

Desde sus redes sociales, el líder panista señaló este lunes que su partido alzó la voz por los inaceptables hechos de violencia ocurridos el 15 de noviembre en la marcha de la Generación Z.

En su denuncia, explica que la violencia ejercida no fue un acto espontáneo, pues el bloque negro fue “orquestado por el Régimen para intentar ensuciar la legítima expresión de miles de jóvenes”.

El dirigente del PAN también negó que exista presencia del bloque negro, sino que se trata de un “bloque guinda” ordenado desde Palacio Nacional para desvirtuar movimientos.

Para el domingo 14 de diciembre se convocó nuevamente a una marcha de la Generación Z en la Ciudad de México (CDMX), donde se espera que se unan contingentes de otras entidades federativas.