Paulo García, diputado de Morena en la Ciudad de México (CDMX), acusó al dirigente priista Alejandro “Alito” Moreno de usar grupos de choque en la marcha de la Generación Z.

Según declaró el diputado, los propios militantes del PRI y personas presentes en la marcha de la Generación Z habrían admitido que recibieron dinero desde la dirigencia de Alejandro Moreno.

De acuerdo con esta versión, el dirigente Alejandro Moreno ofreció un pago de 10 mil pesos a cada “porro” que participó en la violencia registrada en la marcha de la Generación Z, siendo la mayoría jóvenes provenientes de:

Bachilleres 11

Cetis 30

Bachilleres 19

Cetis 10

Vocacional 6

Vocacional 5

Facultad de Derecho

Esime Zacatenco

Prepa 8

Alito Moreno (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Diputado de Morena acusa a Alejandro Moreno de usar grupos de choque en la marcha de la Generación Z

Sobre esta misma versión, el diputado Paulo García dijo que la dirigencia de Alejandro Moreno buscaba causar el mayor daño posible a Palacio Nacional, a fin de dar una mala imagen internacional del Gobierno de México.

Señaló que, aunque el objetivo inicial era reunir 400 porros provenientes de El Faria y la ODET, el PRI únicamente logró reunir a 100 jóvenes para esta tarea con la promesa de pagarles 10 mil pesos.

Alito Moreno les encargó 400 porros, nomás lograron juntar 100. Les ofrecieron 10 mil pesos a cada uno para dañar Palacio Nacional

Por este caso, el diputado Paulo García adelantó que Morena presentará una denuncia formal contra la dirigencia del PRI por la violencia registrada en la marcha de la Generación Z.

En cuanto a los responsables del PRI que habrían orquestado estas movilizaciones violentas, Morena señaló a:

Israel Betanzos

Carlos Mancilla

Ángel Gutiérrez