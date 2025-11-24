El delegado del PAN en la alcaldía Cuauhtémoc fue uno de los 18 procesados por los actos violentos de la marcha de la Generación Z del pasado 15 de noviembre.

Así lo reveló la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien identificó a uno de los detenidos como Alberto González Mancilla.

Ahora, González Mancilla enfrenta cargos por resistencia de particulares en un proceso que llevará en libertad, como otros 15 detenidos en la marcha de la Generación Z; solo dos fueron puestos en prisión preventiva.

¿Quién es Alberto González Mancilla? delegado panista de la Cuauhtémoc detenido en Marcha de la Generación Z

De acuerdo con la Fiscalía CDMX Alberto González Mancilla es el delegado regional del Consejo Nacional del PAN en la alcaldía Cuauhtémoc.

Asimismo, forma parte del equipo del diputado local panista, Andrés Atayde, quien coordina la bancada del PAN en el Congreso de la CDMX.

Durante su participación en la marcha de la Generación Z, que había sido convocada con la exclusión específica de los partidos políticos, el delegado panista fue detenido por autoridades.

Ahora enfrenta un cargo por resistencia de particulares por su enfrentamiento con policías de la CDMX.

Fiscalía CDMX también va contra bloque negro en la marcha de la CDMX

Por otra parte, la Fiscalía capitalina señaló que pese a las detenciones y vinculaciones a proceso, las investigaciones se mantienen.

Asimismo, señaló que se ha contemplado la participación de varias personas más en el llamado bloque negro, por lo que se abrieron carpetas de investigación.

En este sentido, indicó que entre los asistentes a la marcha de la Generación Z se identificó a varias personas que actuaron bajo la apariencia del bloque negro, pues cubrieron sus caras; ya identificaron al presunto organizador el grupo de choque.