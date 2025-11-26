Una comisión del Partido Acción Nacional (PAN), encabezada por su asesor jurídico Roberto Gil Zuarth, acudió Washington D.C. para denunciar ante Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las acciones policiacas contra en la marcha de la Generación Z el pasado 15 de noviembre.

“Que se active un seguimiento sobre la situación de la libertad de expresión en nuestro país, sobre la situación de la protesta social…” Roberto Gil Zuarth. Asesor Jurídico PAN

Además, solicitaron una visita especial y extraordinaria a México sobre libertad de expresión y otros libertades, tras los hechos ocurridos al finalizar la primer marcha de la Generación Z.

La comisión del PAN señaló que pueden acudir a instancias internacionales como lo contempla la Constitución y que de ninguna manera permitirán que se considere una petición de intervencionismo.

Estamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, D.C., para dar cuenta de la represión y la brutalidad policiaca, las detenciones arbitrarias y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el #15N, así como de los vínculos del Bloque Negro con… pic.twitter.com/tm3OLh4Tta — Acción Nacional (@AccionNacional) November 26, 2025

PAN señala que la CNDH “no existe” ante denuncias de la generación Z

El PAN señaló que acuden al extranjero pues acusaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “no existe”.

“Ya denunciamos en México y estamos a la espera de respuestas. También tenemos claro que la CNDH no existe. Por eso recurrimos a esta instancia, que forma parte de nuestro sistema constitucional. No es un gobierno extranjero; es un organismo internacional” PAN

PAN denuncia criminalización de la protesta ante la CIDH

Los panistas hicieron una serie de peticiones a la CIDH a fin de que no se criminalicé la protesta social con la violencia y la represión.

Noemí Luna, diputada del PAN, dijo que se debe investigar y abrir investigaciones al bloque negro y no a los jóvenes que protestan por la situación del país.

PAN denuncia represión documentada en marcha de la Generación Z

Jorge Triana, vocero nacional del PAN, dijo que hubo violencia excesiva y actos de represión de la policía antimotines, todo documentado en fotografías y videos.

También insistió en que la CNDH y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) no han dado respuesta a las denuncias a los afectados en la marcha de la Generación Z.