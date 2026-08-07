Así usaron camionetas de "Fierro viejo que vendan" para ingresar a la casa González Camarena

Las conocidas camionetas de “Fierro viejo que vendan” habrían sido utilizadas para ingresar a la casa González Camarena en Ciudad de México, acusó la nieta del muralista.

Pese a ser recuperada, la nieta de Jorge González Camarena apuntó que tras meses de despojo, ya no queda nada de la casa de sus abuelos y el primer estudio del artista.

“Sentí horrible, ya no es la casa de mis abuelos, ya es otra casa”. Adriana González Camarena

Agradeció a su vez a la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, pero aclaró que no es un caso aislado, por lo que pide se recuperen otras viviendas víctimas de despojo.

Camionetas de “Fierro viejo que vendan” fueron usadas en despojo de la casa González Camarena

La nieta de Jorge González Camarena denuncia que usaron camionetas de “Fierro viejo que vendan” para ingresar y sustraer las cosas de la casa del muralista en la alcaldía Benito Juárez.

Tal como explica, sólo antes de que la Fiscalía de CDMX ingresara a la casa González Camarena, pasó una última camioneta de “Fierro viejo que vendan” para limpiar la casa.

La acusación de Adriana González Camarena se basaría en que tendría videos de cómo usaron las camionetas desde un día antes con la mudanza.

Por lo mismo, acusó que si bien es tradición en México el escuchar en las calles su tonada “colchones, tambores [..]”, estos vehículos ya serían usadas en los despojos, denuncia la nieta de González Camarena.

Ya no es la casa González Camarena tras despojo, denuncia su nieta

La que fue la primera casa-estudio de González Camarena ya no es la misma tras el despojo, reclama a su vez la nieta del muralista, quien señaló que no hay nada de sus abuelos.

Aunque aclaró en entrevista con Pamela Cerdeira que no ha entrado debido a los sellos de la Fiscalía de CDMX, se asomó por el edificio de a lado y todo estaba cambiado.

La nieta de González Camarena expresó que si bien cualquier casa es un patrimonio, el despojo habría violentado la presencia del muralista mexicano.