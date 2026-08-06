La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) informó sobre el aseguramiento de la casa de la familia del muralista Gonzáles Camarena, como parte de una investigación por el presunto delito de despojo.

A través de un comunicado, la Fiscalía de CDMX explicó que el aseguramiento del inmueble fue realizado por agentes de la Policía de Investigación, en cumplimiento de una denuncia presentada por un familiar del muralista.

Fiscalía CDMX realiza aseguramiento de casa de la familia Gonzáles Camarena tras denuncia por despojo

La Fiscalía de CDMX realizó el aseguramiento de la casa de la familia Gonzáles Camarena, ubicada en la colonia Del Valle de la alcaldía Benito Juárez, tras una denuncia por despojo.

Fiscalía CDMX asegura casa de la familia Gonzáles Camarena (Captura de pantalla )

La dependencia precisó que el inmueble permanecerá bajo resguardo de la autoridad mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

El caso cobra relevancia en un contexto en el que los despojos de viviendas e inmuebles han generado creciente preocupación en la CDMX, por lo que se han intensificado los operativos por este delito.

En este escenario, la investigación sobre el inmueble de la familia González Camarena se suma a los casos que actualmente revisan las autoridades capitalinas por el delito de despojo.