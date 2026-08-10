Clara Brugada encabezó la Jornada Nacional de Reforestación 2026 con la plantación de 35 mil árboles en 10 alcaldías, destacando 10 mil ejemplares en la Sierra de Santa Catarina.

“El día de ayer nos sumamos a la Jornada Nacional de Reforestación, estuvimos en Tláhuac, estuvimos en la Sierra de Santa Catarina alrededor de 4 mil personas, ayer plantamos 35,000 árboles en toda la ciudad en 10 alcaldías en suelo de conservación” Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

La Jornada Nacional de Reforestación 2026 busca rescatar el suelo de conservación y contó con apoyo de brigadistas, fuerzas federales y voluntarios.

La jefa de Gobierno de la CDMX adelantó un programa para plantar 500 mil árboles en zonas urbanas, incluyendo banquetas y camellones, con el objetivo de integrar la naturaleza al diseño urbano y alcanzar 10 millones de árboles en 2026.

Así fue la Jornada Nacional de Reforestación en CDMX: plantan 35 mil árboles

La Jornada Nacional de Reforestación en la Ciudad de México se llevó a cabo el domingo 9 de agosto de 2026, logrando la plantación de 35,000 árboles en 10 alcaldías.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó el evento principal desde el Parque Ecológico “El Zapote”, ubicado en la Sierra de Santa Catarina, alcaldía Tláhuac, donde se sembraron 10,000 ejemplares adaptados a las condiciones de la zona.

La reforestación se extendió por diversas zonas de conservación y áreas naturales protegidas de la ciudad:

Tlalpan: Se plantaron 7,000 árboles en Santo Tomás y San Miguel Ajusco, incluyendo el Valle de la Cantimplora.

Álvaro Obregón: Se colocaron más de 4,000 árboles en San Bartolo Ameyalco.

Xochimilco: Se destinaron 3,000 ejemplares al Ejido de San Gregorio Atlapulco y su zona cerril.

Gustavo A. Madero: Se sumaron 1,500 árboles en la Sierra de Guadalupe.

También se realizaron labores en Santa Ana Tlacotenco (Milpa Alta), San Mateo Tlaltenango (Cuajimalpa) y el Cerro de la Estrella (Iztapalapa).

La jornada contó con una amplia colaboración interinstitucional y ciudadana, destacando la participación de brigadas de la Corenadr, vecinos voluntarios y el apoyo de las fuerzas federales (SEDENA, Guardia Nacional y Marina).

Clara Brugada adelanta el programa ‘plantación de árboles en la zona urbana’

Clara Brugada destacó que en la CDMX se han plantado 5 millones de árboles en lo que va del 2026, mientras que el año pasado se plantaron 10 millones.

Entre sus objetivos principales destaca alcanzar la meta de 10 millones de árboles plantados este año, priorizando el suelo de conservación.

“Este año queremos continuar con esa meta de 10 millones de árboles, sobre todo en suelo de conservación” Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Para asegurar el éxito de estas acciones, su administración contará con un equipo permanente encargado de dar seguimiento a todas las plantaciones realizadas.

“Tenemos un equipo permanente, que se dedica a dar seguimiento a toda la plantación que se hace en suelo de conservación” Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

Clara Brugada anunció el lanzamiento de un programa específico enfocado en las zonas más difíciles de la capital y donde existe una mayor necesidad de áreas verdes.

Una de las propuestas innovadoras consiste en adecuar las banquetas en función de los árboles para evitar su retiro, integrando la naturaleza al diseño urbano.

“Nos hemos propuesto en avanzar en la reforestación urbana, lo que tenemos que hacer es adecuar las banquetas en función de los árboles y no quitarlos” Clara Brugada

Actualmente se realiza un conteo de árboles en toda la ciudad para tener un diagnóstico preciso antes de arrancar formalmente con la plantación en la zona urbana.

“Estamos haciendo un conteo de árboles de toda la ciudad, yo creo que la próxima semana vamos a arrancar el programa ‘plantación de árboles en la zona urbana’” Clara Brugada

Este plan iniciará con la meta de plantar 500,000 árboles en zonas urbanas, incluyendo banquetas, camellones y espacios amplios.

“Queremos arrancar con 500 mil árboles en la zona urbana, estamos hablando de banqueta que es lo más difícil, pero también hablamos de camellones, de lugares amplios donde podamos plantar árboles” Clara Brugada

La mandataria reafirmó el compromiso de defender el suelo verde de la mancha urbana, destacando que ya se han recuperado 300 hectáreas invadidas.