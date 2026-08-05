Esteban Villegas anunció que Durango se sumará a la Jornada Nacional de Reforestación impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y adelantó que la entidad tiene como meta sembrar hasta un millón de árboles el próximo 9 de agosto, como parte de la estrategia nacional de conservación ambiental.

Durante su participación en La Mañanera, el gobernador explicó que el objetivo inicial era plantar más de 500 mil árboles; sin embargo, con el apoyo de ejidos, comunidades y el programa Sembrando Vida, se buscará duplicar esa cifra para fortalecer los bosques de Durango y contribuir a la captura de carbono.

Esteban Villegas destaca el potencial forestal de Durango rumbo a la jornada de reforestación

Esteban Villegas reconoció el trabajo que realizan los sembradores de vida, ejidatarios y combatientes forestales en la protección de los bosques de Durango, al considerar que su participación será clave para alcanzar la meta estatal de reforestación.

Asimismo, destacó que Durango cuenta con 9.1 millones de hectáreas forestales certificadas, alberga la primera reserva forestal certificada de México y concentra el mayor número de proyectos de captura de carbono desarrollados en coordinación con ejidos.

El gobernador también subrayó la importancia estratégica de los bosques duranguenses como fuente de abastecimiento de agua para entidades como Sinaloa, Chihuahua, Nayarit y la Comarca Lagunera.

Finalmente, adelantó que en los próximos días se darán a conocer los detalles de la jornada que se llevará a cabo el 9 de agosto, en la que participarán autoridades, ejidos y comunidades para fortalecer la conservación y restauración de los bosques del estado.