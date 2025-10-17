Un video difundido en redes sociales muestra al asesino de David Cohen huyendo tras cometer el crimen el pasado 13 de octubre en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México (CDMX).

Asimismo, el video muestra el momento exacto en el que Héctor, presunto asesino del abogado David Cohen, es detenido por un agente de la Policía de Investigación.

Héctor Hernández, presunto autor material del asesinato del abogado David Cohen Sacal (Especial)

El video de la huida del asesino de David Cohen tras cometer el crimen

Recientemente se reveló un video del momento exacto en el que el asesino de David Cohen trató de huir luego de cometer el crimen, sin tener éxito, pues fue detenido.

En el video se observa a un primer sujeto con casco de motocicleta corriendo e instantes después aparece el que sería el presunto asesino de David Cohen huyendo.

Sin embargo, un policía de investigación disparó en un par de ocasiones contra el asesino de David Cohen, lo que frustró su escape, pues chocó con una de las jardineras de la calle.

Al ver que huir ya no era una opción, el presunto asesino se refugia tras otra jardinera ya que el policía le estaba apuntando con un arma, lo que facilitó su arresto.